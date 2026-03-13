Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

З аради аварии е спряно топлоподаването в някои части от столицата, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Без парно и топла вода от днес са абонатите на дружеството на бул. "Цариградско шосе" бл.10 и ул."Майор Юрий Гагарин" №7 в ж.к. „Изток“.

Очакваното възстановяване на топлоподаването е 15 март в 11:55 ч.

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

На 14 март в 20:10 ч. се очаква да бъде възстановено топлоподаването на бл.12-А, бл.12-Б и бул.Цариградско шосе №49 – сградата на БТА, което е спряно снощи.

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

Засегнати са и абонатите на „Топлофикация-София в ж.к. „Дървеница“ в участъка между бул. "Свети Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул "Пловдивско поле" и ул "Софийско поле".

Очакваното възстановяване на топлоподаването в този район е 14 март в 10:45 ч.