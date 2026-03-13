България

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

13 март 2026, 13:50
Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София
Източник: iStock Photos/Getty Images

З аради аварии е спряно топлоподаването в някои части от столицата, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“. 

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Без парно и топла вода от днес са абонатите на дружеството на бул. "Цариградско шосе" бл.10 и ул."Майор Юрий Гагарин" №7 в ж.к. „Изток“.

Очакваното възстановяване на топлоподаването е 15 март в 11:55 ч. 

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

На 14 март в 20:10 ч. се очаква да бъде възстановено топлоподаването на бл.12-А, бл.12-Б и бул.Цариградско шосе №49 – сградата на БТА, което е спряно снощи.

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

Засегнати са и абонатите на „Топлофикация-София в ж.к. „Дървеница“ в участъка между бул. "Свети Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул "Пловдивско поле" и ул "Софийско поле".

Очакваното възстановяване на топлоподаването в този район е 14 март в 10:45 ч. 

Източник: Камелия Цветанова, БТА    
парно топла вода софия аварии
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 3 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 3 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 5 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 8 минути

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 17 минути

<p>Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран</p>

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Свят Преди 30 минути

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Свят Преди 42 минути

Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Свят Преди 43 минути

Анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори. Вижте пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Свят Преди 55 минути

44-годишният Дейв Билингс купува фюзелаж на Boeing 737 от Facebook Marketplace. В момента той превръща корпуса във втори бункер, който планира да зарови в градината на дома си

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

България Преди 1 час

Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

България Преди 1 час

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Свят Преди 1 час

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“

Астронавтите от мисията Артемида II

НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

Свят Преди 1 час

Били Портър

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Любопитно Преди 1 час

Очаква се най-ярките звезди на Холивуд да се появят на червения килим с най-драматичните си визии, тъй като стилистите често пазят най-добрите рокли и костюми за накрая

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 2 часа

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 2 часа

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 2 часа

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Треньорът на Реал Мадрид с добри новини за Килиан Мбапе

Gong.bg

Президентът на Локомотив Сф: Имаме класни играчи, но някои от тях не получават често шанс

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Nova.bg