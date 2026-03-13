България

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи

13 март 2026, 07:25
"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

Б лизките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на Петрохан и в кемпер край Околчица, излизат на протест. Майката на Николай Златков - Ралица Асенова призова хората да се съберат пред Съдебната палата в 17:30 часа.

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков, за да не "замърси" разследването

Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват, предава NOVA.

В последното изявление беше съобщено, че няма данни да е имало външен човек по време на настъпването на смъртта и при шестимата.

Майката на Николай от „Петрохан“: Забраниха ми да видя сина си, за да не „замърся“ разследването

Случаят със смъртта на шестима души край бившата хижа „Петрохан“ и в районa на връх Околчица стана публично известен в началото на февруари 2026 г. и предизвика широк обществен отзвук. Първоначално в хижата „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже, а малко по-късно други три тела – на двама мъже и 15-годишно момче, бяха намерени в кемпер край Околчица във Врачанския Балкан.

Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него

По данни на разследващите между шестимата е имало връзка и те са пребивавали заедно в района на хижата. В хода на разследването бяха назначени множество съдебно-медицински и технически експертизи, включително на телефони, записи от камери и други доказателства.

През февруари МВР и прокуратурата представиха записи от камери около хижата и обявиха, че към този момент няма данни за присъствие на външен човек в момента на настъпването на смъртта. Сред разглежданите версии е сценарий, при който става дума за убийства, последвани от самоубийство, както и случаи на самоубийство.

Разследването продължава, като до момента не е обявен окончателен мотив за случилото се. Междувременно близки на загиналите нееднократно заявиха, че искат повече информация за хода на разследването и достъп до материалите по делото, включително експертизите.

