„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Б лизките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на Петрохан и в кемпер край Околчица, излизат на протест. Майката на Николай Златков - Ралица Асенова призова хората да се съберат пред Съдебната палата в 17:30 часа.

Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват, предава NOVA.

В последното изявление беше съобщено, че няма данни да е имало външен човек по време на настъпването на смъртта и при шестимата.

Случаят със смъртта на шестима души край бившата хижа „Петрохан“ и в районa на връх Околчица стана публично известен в началото на февруари 2026 г. и предизвика широк обществен отзвук. Първоначално в хижата „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже, а малко по-късно други три тела – на двама мъже и 15-годишно момче, бяха намерени в кемпер край Околчица във Врачанския Балкан.

По данни на разследващите между шестимата е имало връзка и те са пребивавали заедно в района на хижата. В хода на разследването бяха назначени множество съдебно-медицински и технически експертизи, включително на телефони, записи от камери и други доказателства.

През февруари МВР и прокуратурата представиха записи от камери около хижата и обявиха, че към този момент няма данни за присъствие на външен човек в момента на настъпването на смъртта. Сред разглежданите версии е сценарий, при който става дума за убийства, последвани от самоубийство, както и случаи на самоубийство.

Разследването продължава, като до момента не е обявен окончателен мотив за случилото се. Междувременно близки на загиналите нееднократно заявиха, че искат повече информация за хода на разследването и достъп до материалите по делото, включително експертизите.