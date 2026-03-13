България

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Късно вечерта срещу четвъртък десетки млади хора се събрали с автомобилите си на паркинга на голям супермаркет в града

13 март 2026, 08:38
П олицията предотврати опит за незаконни автомобилни състезания в Павликени. Късно вечерта срещу четвъртък десетки млади хора се събрали с автомобилите си на паркинга на голям супермаркет в града, след предварителна организация в социалните мрежи.

На място пристигнали полицейски екипи, които започнали масови проверки. Засечени са над 100 автомобила и близо 300 души. Униформените са съставили повече от 70 фиша за различни нарушения.

Незаконна гонка и дрифт шоу: Полицейска акция край изоставено летище (ВИДЕО)

До преследвания и дрифтове не се е стигнало.

Полицията е реагирала след сигнал от жители на града, обясни началникът на сектор „Пътна полиция“ във Велико Търново Радостин Върбанов. По думите му подобни сигнали постъпват почти ежедневно. Участниците в подобни събирания най-често са млади хора на възраст между 18 и 25 години.

„Създадена е организация за предотвратяване на такива мероприятия“, посочи още Върбанов пред NOVA.

Прокуратурата започва разследване за незаконните гонки във Велико Търново

Санкциите за участниците в незаконни състезания могат да достигнат до около 1500 евро, както и спиране на автомобила от движение за три месеца и лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок до една година.

Само преди седмица полицаи са предотвратили подобно събиране и край Велико Търново.

В София за 24 ч.: 12 сигнала за незаконни състезания

Според автоексперта Иван Иванов санкциите сами по себе си трудно биха спрели подобни прояви. По думите му един от вариантите за превенция е изграждането на специализирани писти, където любителите на високите скорости да могат да карат при контролирани условия.

Източник: NOVA    
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Свят Преди 12 минути

Испания отбелязва силен икономически растеж

Свят Преди 12 минути

Документите на Федералното бюро за разследване (ФБР) описват как една жена твърди, че в дома му в Ню Йорк ѝ е била показана снимка на „майката“ на детето на покойния педофил

Свят Преди 37 минути

Нямаше незабавен официален коментар за инцидента, който се случи четири дни след като противовъздушната отбрана на НАТО свали балистична ракета в турското въздушно пространство, изстреляна от Иран, втората за пет дни

Свят Преди 1 час

Моджтаба Хаменей не е бил виждан публично от иранците от избирането му от Съвета на експертите за определяне на нов върховен лидер на Иран

Свят Преди 1 час

Мярката ще важи един месец

Свят Преди 2 часа

Групировката „Ислямска съпротива в Ирак“, обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое отговорност за инцидента

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра

Любопитно Преди 3 часа

Цялата тайна е в дресинга на основата на кисело мляко, който е не само вкусен, но и здравословен

Свят Преди 3 часа

За немалко певци, артисти, филмови дейци и журналисти в Русия войната се е превърнала в успешен бизнес модел, от който се изкарват добри пари

Любопитно Преди 3 часа

Мнозина се отказват да пътуват, отлагат ангажименти и се стремят да не предприемат нищо на смятания за фатален ден

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Свят Преди 11 часа

Стрелецът е бил убит малко след като е открил огън

Свят Преди 11 часа

Той отбеляза, че Иран вече не е същият

Свят Преди 11 часа

Комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро

Иранската опозиция в изгнание обмисля временно правителство

Свят Преди 11 часа

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството

Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му

Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му в разгара на предизборната кампания

Свят Преди 12 часа

Унгарският премиер обвинява Украйна, докато критиците го упрекват, че използва конфликта за политически цели преди изборите

