Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

П олицията предотврати опит за незаконни автомобилни състезания в Павликени. Късно вечерта срещу четвъртък десетки млади хора се събрали с автомобилите си на паркинга на голям супермаркет в града, след предварителна организация в социалните мрежи.

На място пристигнали полицейски екипи, които започнали масови проверки. Засечени са над 100 автомобила и близо 300 души. Униформените са съставили повече от 70 фиша за различни нарушения.

Незаконна гонка и дрифт шоу: Полицейска акция край изоставено летище (ВИДЕО)

До преследвания и дрифтове не се е стигнало.

Полицията е реагирала след сигнал от жители на града, обясни началникът на сектор „Пътна полиция“ във Велико Търново Радостин Върбанов. По думите му подобни сигнали постъпват почти ежедневно. Участниците в подобни събирания най-често са млади хора на възраст между 18 и 25 години.

„Създадена е организация за предотвратяване на такива мероприятия“, посочи още Върбанов пред NOVA.

Прокуратурата започва разследване за незаконните гонки във Велико Търново

Санкциите за участниците в незаконни състезания могат да достигнат до около 1500 евро, както и спиране на автомобила от движение за три месеца и лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок до една година.

Само преди седмица полицаи са предотвратили подобно събиране и край Велико Търново.

В София за 24 ч.: 12 сигнала за незаконни състезания

Според автоексперта Иван Иванов санкциите сами по себе си трудно биха спрели подобни прояви. По думите му един от вариантите за превенция е изграждането на специализирани писти, където любителите на високите скорости да могат да карат при контролирани условия.