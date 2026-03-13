Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

М ъж, който вече е инвестирал 50 000 паунда в подземен бункер, харчи още 20 000 лири за второ скривалище, опасявайки се, че евентуален конфликт с Иран може да достигне до английското графство Дарбишир.

44-годишният Дейв Билингс изгражда първия си бункер преди 11 години в бивш военен лагер. Сега обаче той признава, че е почувствал нужда да подобри оригиналното съоръжение, което според него приличало повече на обикновено „мазе“.

Решението му е нестандартно: Дейв купува фюзелаж на Boeing 737 от Facebook Marketplace. В момента той превръща корпуса във втори бункер, който планира да зарови в градината на дома си в Хилтън, Дарбишир.

Въпреки че не очаква конфликтът с Иран да засегне територията на Обединеното кралство в непосредствено бъдеще, той вярва, че Третата световна война е неизбежна и иска да бъде подготвен. Билингс се надява да приключи със заравянето на самолета до есента на тази година. След финализирането си, обектът ще се превърне в напълно функционално противоатомно убежище, способно да защити обитателите си от взривове в радиус от 16 километра. Дотогава Дейв разчита на сегашния си бункер, който е зареден с провизии, бира и разполага с легло и тоалетна.

Той споделя: „Не разбирам защо ситуацията с Иран ескалира точно сега, но войната изглежда е „на мода“ в момента.“

„Каквото и да се случи, най-доброто е да си подготвен. Ако си на 16 километра от епицентъра на експлозията, вероятно ще оцелееш – бункерът ще спре разпространението на радиацията.“

„Планът ми е следният: ако не се наложи да го ползвам като радиоактивно убежище, ще бъде бар или зала за партита в „постъпокалиптичен“ стил, оборудвана с всичко необходимо, за да не ти е скучно под земята, а и просто да оцеляваш.“

Дейв вече е реставрирал кухнята на самолета и планира да възстанови функционалността на тоалетната. Предстои добавянето на дивани и двуетажни легла, а над бар плота той иска да инсталира полетен симулатор с пресъздадена пилотска кабина.

Именно добавянето на тези развлекателни елементи го различава от типичните „препъри“ (хора, обсебени от оцеляването). Той обяснява: „В момента строя това предимно за забавление. Ако бях типичен сървайвалист, щях да оставя всичко останало, за да се занимавам само с това. Правя тези неща, защото са готини и ми харесват. Но това е проект с кауза – може да се класифицира като функционално съоръжение.“

„Ако ситуацията ескалира и се наложи, мога да ускоря работата, макар да не вярвам, че някой ще тръгне да бомбардира точно Дарбишир Дейлс.“

Запитан за напрежението около Иран, позицията на Дейв остава непроменена от момента, в който е започнал първия си подземен проект.

„Нищо не разбирам от политика, но не мисля, че вината е непременно на Тръмп. Тези неща се случват изневиделица, развиват се бързо и могат да приключат веднага, да се проточат или да станат много по-лоши“, казва той.

„Не можем да ги спрем. Можеш да протестираш колкото си искаш, но реално погледнато – трябва да живееш с последствията. Аз просто предпочитам да се държа настрана и го правя, като си създавам свой собствен малък свят тук.“

С помощта на приятели, той купува бракувания фюзелаж на авиокомпанията BMIBaby през декември 2025 г. и го транспортира до дома си за сумата от 4000 паунда.

Инженерът изчислява, че бетонът за укрепване ще струва 8000 паунда, арматурната мрежа – още 3000, а изолацията, която да защити корпуса на самолета от външното налягане и вътрешния конденз – 2000 паунда. В тези сметки не влизат разходите за храна, напитки и запасите от бира.

Освен буретата за бара, той планира да зареди бункера с голямо количество консерви с дълъг срок на годност, достатъчни за оцеляване от три до шест месеца.

Дейв възнамерява да направи самолета напълно пригоден за живот, преди да го спусне под земята, тъй като в момента почвата е твърде влажна за изкопни дейности. Междувременно той ще представи проекта си през май в Maker's Central (изложение за иновации в NEC), а също така ще изнесе беседа в училището на сина си Оливър.

За да завърши мисията си, инженерът трябва да изгради вентилационна система, водоснабдяване и електрическа инсталация, като за целта вече е закупил специализиран генератор (Ram Air Turbine).

Дейв, който работи на пълен работен ден като инженер, споделя, че прекарва 50% от свободното си време в подготовка за евентуална война. Интериорната декорация обаче е поверил на 7-годишния си син.

„Не го интересува да гледа таблета си, когато има цял Boeing, с който да си играе“, шегува се бащата.