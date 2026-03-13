Любопитно

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

13 март 2026, 11:47
Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето
Източник: Vivacom

С ученици от Варна започна Job Lab – най-новата социално отговорна инициатива на Vivacom за подготовка на младите хора в България за успешен професионален път. На 26 февруари се проведе първото игровизирано обучение от програмата в Професионална гимназия по икономика и технологии „Д-р Иван Богоров” в морската столица. Ученици от различни специалности от 11-и и 12-и клас преминаха през ролеви игри, симулации и практически упражнения, които ги насърчават да излязат извън зоната на комфорт и да развият силните си страни.

Източник: Vivacom

Комуникация, критично мислене, работа в екип, решаване на проблеми, емоционална интелигентност, адаптивност и дигитални и AI умения са сред основните теми в Job Lab. Vivacom реализира програмата в партньорство с организацията „Развий се“, чиито сертифицирани обучители водят заниманията чрез интерактивни формати, активна работа и упражнения. По време на обучението във Варна 27 ученици се запознаха с платформата Линкдин, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми и кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето.

„Младежите се включиха с голям ентусиазъм – задаваха въпроси, споделяха идеи и работеха като истински екип. Повече от половината от тях проявиха висока проактивност и бяха отличени със звезда. Това ясно показва колко голям потенциал притежават децата, когато получат шанс да се изявят“, коментира Виктория Стоянова, основател на Развий се.

Източник: Vivacom

Job Lab се провежда в момент, когато бизнесът все по-често посочва липсата на меки умения като основно предизвикателство пред младите кандидати за работа. Програмата на Vivacom адресира именно тази празнина между образованието и реалната, динамично променяща се работна среда.

„Водени от тези проучвания и прогнози за бъдещето, стартирахме програмата Job Lab. Тя е естествено продължение на дългогодишната подкрепа на компанията за развитието на младите хора в България и на усилията ни да им помагаме да направят уверени първи стъпки в професионалния си път“, споделя Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Източник: Vivacom

Следващата фаза от програмата включва самостоятелна работа на младежите и оценка на тяхното цялостно представяне. Финалният етап е учебна визита в централата на Vivacom в София, където най-активните участници ще имат възможност да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за подготовка за интервю за работа, AI и дигитални умения.

Пилотното издание на Job Lab обхваща градовете София, Благоевград, Варна и Велико Търново и ще завърши през май 2026 г.

Job Lab Vivacom Младежи Меки умения Професионална подготовка Варна
