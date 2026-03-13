Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

В новия епизод на „Кошмари в кухнята“ шеф Манчев ще застане очи в очи с предизвикателствата на едно „женско царство“. В петък от 20:00 ч. майстор готвачът ще пристигне в Банско, за да се притече на помощ на семеен ресторант . Той ще види проблемите още при първата си поръчка, защото ще получи порция, с която могат да се нахранят повече от двама човека.

Зори и съпругът й са дошли в красивия зимен курорт заради своята внучка. Вече осем години те са стопани на механа „При Бай Миле“. Патронът й Бай Миле е сред редовните клиенти на заведението, което има приятна атмосфера и уют, но не и традиционни бански ястия. Стратегията на собствениците е да заложат на вкусно обедно меню, но верен на стила си Манчев няма да спести нито една сурова истина за храната. Той ще остане изненадан колко високи са битовите им сметки и по какъв начин Зори и семейството й сами пречат на бизнеса си да върви напред.

В кухнята шеф Манчев ще завари организиран хаос и премерена паника. Двете главни готвачки и помощниците им работят задружно, но лошата организация на работата и неправилното планиране водят до значителни загуби. Обедите са пълни с хора, но вечер почти никой не влиза в ресторанта. Каква е причината? Ще осъзнае ли грешките си семейството на Зори? Готови ли са за сериозни промени и кои дами ще заслужат титлата „Най-добрите ученички на Манчев“?

