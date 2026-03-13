Любопитно

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

13 март 2026, 12:24
Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“
Източник: NOVA

В новия епизод на „Кошмари в кухнята“ шеф Манчев ще застане очи в очи с предизвикателствата на едно „женско царство“. В петък от 20:00 ч. майстор готвачът ще пристигне в Банско, за да се притече на помощ на семеен ресторант . Той ще види проблемите още при първата си поръчка, защото ще получи порция, с която могат да се нахранят повече от двама човека.

Зори и съпругът й са дошли в красивия зимен курорт заради своята внучка. Вече осем години те са стопани на механа „При Бай Миле“. Патронът й Бай Миле е сред редовните клиенти на заведението, което има приятна атмосфера и уют, но не и традиционни бански ястия. Стратегията на собствениците е да заложат на вкусно обедно меню, но верен на стила си Манчев няма да спести нито една сурова истина за храната. Той ще остане изненадан колко високи са битовите им сметки и по какъв начин Зори и семейството й сами пречат на бизнеса си да върви напред.

Източник: NOVA

В кухнята шеф Манчев ще завари организиран хаос и премерена паника. Двете главни готвачки и помощниците им работят задружно, но лошата организация на работата и неправилното планиране водят до значителни загуби. Обедите са пълни с хора, но вечер почти никой не влиза в ресторанта. Каква е причината? Ще осъзнае ли грешките си семейството на Зори? Готови ли са за сериозни промени и кои дами ще заслужат титлата „Най-добрите ученички на Манчев“?

Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на „Кошмари в кухнята“ по NOVA.

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Шеф Манчев Кошмари в кухнята Банско Семеен ресторант Механа При Бай Миле Проблеми в кухнята Храна и ястия
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 40 минути

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 44 минути

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 57 минути

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 1 час

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 1 час

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 2 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

България Преди 2 часа

Директорите им настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

България Преди 2 часа

Момчето води тежка битка със спастична церебрална пареза

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Жените, които променят България: започва подготовката за Women Leaders Awards 2026

Edna.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на едно дете

Gong.bg

Алкарас направи нещо невиждано, няма да поварвате защо облече костюм на пчела

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Nova.bg