Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

С нимки на държавния секретар Марко Рубио, носещ нещо, което изглежда като комично големи официални обувки, се разпространяват светкавично. Докато Рубио се накланя, за да каже нещо на мъж в Посетителския център на Капитолия в сряда, фотограф улавя нелеп ъгъл на неговата обувка марка Florsheim.

Слухът, подхранван от скорошен доклад, според който президентът Доналд Тръмп обича публично да отгатва номера на обувките на своите помощници, преди да им поръча предпочитаната от него марка, накара коментаторите да се шегуват, че лошо пасващите обувки изглеждат по-малко като моден избор и повече като тест за лоялност.

Изображенията на неподходящите обувки започнаха да се разпространяват онлайн в ранните часове на сряда сутринта. Любопитен фокус показва как задната част на едната обувка е далеч от петата на Рубио по начин, който обикновено се вижда само при деца, носещи старите обувки на по-големите си братя и сестри.

Популярният потребител в X, известен като „menswear guy“ (експерт по мъжко облекло), не пропусна да се включи, но само сподели снимките с краткото „хмм“.

Хората определено имаха въпроси. Личности на високи позиции в правителството на САЩ обикновено отделят доста време и пари, за да се уверят, че изглеждат сериозно. Да похарчиш едва 145 долара - цената на някои модели Florsheim - за официални обувки е нещо, което би направил средностатистически човек, а не американският държавен секретар.

Някои намериха отговори в доклад на Wall Street Journal от понеделник. Според анонимни източници от Белия дом, Тръмп е превърнал в навик публичното отгатване на номера на обувките на членовете на кабинета си, след което поръчва марката Florsheim на място. В момента всички „големи момчета“ носят любимата марка на Тръмп и се твърди, че това не е по избор.

„Истерично е, защото всички се страхуват да не ги носят“, казва служител на Белия дом.

Някои смятат, че това може да е нещо повече от странен каприз на възрастен човек. Майлс Тейлър, бивш служител на Тръмп в Министерството на вътрешната сигурност, направи сравнения с известни диктатори.

„Това е класически диктаторски похват – да принуждаваш подчинените да копират стила ти – че дори помислих, че не е възможно да е истина“, написа той в X.

„Помислете за Мао Дзедун и ‘костюма Мао’, или Саддам Хюсеин и ‘мустака’, или Йосиф Сталин и униформата на ‘генералисимус’. Той тества лоялността на своите лейтенанти чрез това дали ще се обуят със същите черни обувки, които носи той“.

„Буквално нестабилна основа“

Ритуалите за унижение с цел тестване на лоялността в диктатури и групи с висок контрол са често срещани и унижението е в пълна сила за Рубио. Той вече има момчешко излъчване и репутация сред левицата, че прави всичко, което Тръмп му каже. Това не помага.

Шегите за клоунски обувки се пишат сами.

„Кой купува обувки за други хора? Най-вече родителите за децата си“, каза кореспондентът на BBC Юън Макдоналд.

„Марко оставя татко Тръмп да му избира обувките“, написа @ProjectLincoln.

„Ритуал на унижение, при който Тръмп поставя най-близките си съветници на буквално нестабилна основа“, каза Лиа Макелрат.

„Обзалагам се, че тези обувки звучат по-скоро като джапанки от лятна разпродажба в Old Navy за 9 долара, отколкото като официалните обувки Florsheim, за които са предназначени“, прогнозира @MsAnnaBaxter.

Коментарите включват скептицизъм относно това кой е платил за огромните обувки на Марко Рубио, като мнозина предполагат, че данъкоплатците са поели разходите, а президентът Тръмп е организирал жеста като ход за демонстриране на власт, целящ да унижи и контролира своите лоялисти. Други коментари сочат, че обувките символизират неспособността на Рубио да „влезе в обувките“ на Тръмп, отразявайки по-широки критики към влиянието на президента върху неговата администрация.