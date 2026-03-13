Свят

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Моден гаф или унизителен ритуал: Слухове, че Доналд Тръмп лично избира обувките на министрите си, взривиха социалните мрежи

13 март 2026, 13:20
Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?
Марко Рубио и Доналд Тръмп   
Източник: Getty Images

С нимки на държавния секретар Марко Рубио, носещ нещо, което изглежда като комично големи официални обувки, се разпространяват светкавично. Докато Рубио се накланя, за да каже нещо на мъж в Посетителския център на Капитолия в сряда, фотограф улавя нелеп ъгъл на неговата обувка марка Florsheim.

Слухът, подхранван от скорошен доклад, според който президентът Доналд Тръмп обича публично да отгатва номера на обувките на своите помощници, преди да им поръча предпочитаната от него марка, накара коментаторите да се шегуват, че лошо пасващите обувки изглеждат по-малко като моден избор и повече като тест за лоялност.

Ако обувката не става, носи я все пак

Изображенията на неподходящите обувки започнаха да се разпространяват онлайн в ранните часове на сряда сутринта. Любопитен фокус показва как задната част на едната обувка е далеч от петата на Рубио по начин, който обикновено се вижда само при деца, носещи старите обувки на по-големите си братя и сестри.

Популярният потребител в X, известен като „menswear guy“ (експерт по мъжко облекло), не пропусна да се включи, но само сподели снимките с краткото „хмм“.

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Хората определено имаха въпроси. Личности на високи позиции в правителството на САЩ обикновено отделят доста време и пари, за да се уверят, че изглеждат сериозно. Да похарчиш едва 145 долара - цената на някои модели Florsheim - за официални обувки е нещо, което би направил средностатистически човек, а не американският държавен секретар.

Някои намериха отговори в доклад на Wall Street Journal от понеделник. Според анонимни източници от Белия дом, Тръмп е превърнал в навик публичното отгатване на номера на обувките на членовете на кабинета си, след което поръчва марката Florsheim на място. В момента всички „големи момчета“ носят любимата марка на Тръмп и се твърди, че това не е по избор.

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

„Истерично е, защото всички се страхуват да не ги носят“, казва служител на Белия дом.

Някои смятат, че това може да е нещо повече от странен каприз на възрастен човек. Майлс Тейлър, бивш служител на Тръмп в Министерството на вътрешната сигурност, направи сравнения с известни диктатори.

„Това е класически диктаторски похват – да принуждаваш подчинените да копират стила ти – че дори помислих, че не е възможно да е истина“, написа той в X.

„Помислете за Мао Дзедун и ‘костюма Мао’, или Саддам Хюсеин и ‘мустака’, или Йосиф Сталин и униформата на ‘генералисимус’. Той тества лоялността на своите лейтенанти чрез това дали ще се обуят със същите черни обувки, които носи той“.

„Буквално нестабилна основа“

Ритуалите за унижение с цел тестване на лоялността в диктатури и групи с висок контрол са често срещани и унижението е в пълна сила за Рубио. Той вече има момчешко излъчване и репутация сред левицата, че прави всичко, което Тръмп му каже. Това не помага.

Джо Байдън случайно се превърна в модна икона благодарение на новите си обувки

Шегите за клоунски обувки се пишат сами.

„Кой купува обувки за други хора? Най-вече родителите за децата си“, каза кореспондентът на BBC Юън Макдоналд.
„Марко оставя татко Тръмп да му избира обувките“, написа @ProjectLincoln.
„Ритуал на унижение, при който Тръмп поставя най-близките си съветници на буквално нестабилна основа“, каза Лиа Макелрат.
„Обзалагам се, че тези обувки звучат по-скоро като джапанки от лятна разпродажба в Old Navy за 9 долара, отколкото като официалните обувки Florsheim, за които са предназначени“, прогнозира @MsAnnaBaxter.

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Резюме на коментарите

Коментарите включват скептицизъм относно това кой е платил за огромните обувки на Марко Рубио, като мнозина предполагат, че данъкоплатците са поели разходите, а президентът Тръмп е организирал жеста като ход за демонстриране на власт, целящ да унижи и контролира своите лоялисти. Други коментари сочат, че обувките символизират неспособността на Рубио да „влезе в обувките“ на Тръмп, отразявайки по-широки критики към влиянието на президента върху неговата администрация.

Източник: yahoo    
Марко Рубио Доналд Тръмп Големи обувки Тест за лоялност Обувки Florsheim Политическо унижение Диктаторски сравнения Белият дом Членове на кабинета Влияние върху администрацията
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 2 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 4 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

България Преди 27 минути

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Свят Преди 33 минути

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 1 час

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 1 час

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 1 час

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

България Преди 1 час

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 1 час

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

България Преди 1 час

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 2 часа

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 2 часа

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Куртоа сам ще реши кога да си тръгне от Реал Мадрид

Gong.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

13-годишно момиче беше упоено, отвлечено и изнасилено в Софийско

Nova.bg