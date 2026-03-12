България

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

Ситуацията е изключително лоша, заяви Цончо Ганев

12 март 2026, 13:04
П ризоваваме максимално бързо правителството да инициира прекратяване на санкциите за Руската федерация, налагане на таван на цените на горива и да се започне разговор не за удължаване срока на бюджета, а за разговори дали той е адекватен. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Веднага трябва да бъдат вдигнати санкциите спрямо Руската федерация поне за всички енергоносители – това е най-належащото нещо, което ние многократно внасяме в парламента. Това е решението за евтини енергоносители, защото ако днес ни е скъп петролът и бензинът, утре това ще се случи с доставките на газ. Това ще доведе след себе си до още по-голямо повишаване на цените", отбеляза Ганев.

От „Възраждане“ обяснявахме, че влизането ни в еврозоната с фалшиви данни ще доведе до тежки икономически последици и това каза и сегашният министър на финансите, допълни той.

По думите му преди десет дни по покана на министъра на финансите се е провела среща за финансовото състояние на държавата с представители на парламентарните партии. 

"Държавата в това състояние на харчене, в което са намираме в момента, има пари до лятото. Оттам нататък финансовият министър заяви следното - или вдигаме ДДС, което означава да се вдигнат цените на всичко, или започва голямо рязане на разходи в държавата", посочи Цончо Ганев. Той обясни, че това приоритетно най-вероятно ще се случи или с инфраструктурните проекти по общини, или орязване на държавни служители.

"Ситуацията е изключително лоша и на фона на това наблюдаваме какво се случва в целия ЕС и в световен мащаб по отношение на доставките на петрол и цените на горивата", коментира още той.

На въпрос дали „Възраждане" ще подкрепи предложението на „ДПС - Ново начало" за създаване на фонд за компенсиране на бизнеса и хората за високите цени на горивата, Ганев отговори „нищо общо нямаме с каквото и да е било, предложено от ДПС".

