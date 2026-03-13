Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

„Най-великият шоумен“ почете най-голямото име в новинарския бизнес в събота вечер в Ню Йорк.

Холивудската звезда Хю Джакман изнесе ексклузивен концерт за 95-ия рожден ден на Рупърт Мърдок в емблематичния ресторант The Grill. Актьорът превърна легендарното заведение в сградата „Сийграм“ в изискано кабаре за подбрана аудитория от семейство, близки приятели и гости от световния елит.

Джакман изпълни класиките на Синатра „New York, New York“ и „Fly Me to the Moon“, както и три песни от хитовия мюзикъл „The Greatest Showman“ и композиция от бродуейската постановка „The Boy from Oz“. Актьорът не пропусна да благодари лично на Мърдок за подкрепата му през годините, белязали успешната му кариера.

Rupert Murdoch celebrates 95th birthday at star-studded New York party https://t.co/lxTenSVQPE pic.twitter.com/DgjRnV7qsp — NY Post Business (@nypostbiz) March 9, 2026

Една от изненадите на вечерта бе видеообръщение от президента Доналд Тръмп, представено от Брет Байер от Fox News. В него Тръмп нарече почетния председател на Fox Corporation и News Corp „легендарен“ и „уникален“. Той похвали рожденика за неговата „смелост, визия и решителност“, подчертавайки, че Мърдок е „променил света“ в хода на своята забележителна кариера.

Тържествената вечеря бе открита от кардинал Тимъти Долан. Сред официалните оратори бяха синът на юбиляра и главен изпълнителен директор на Fox Corp. – Лаклан Мърдок, изпълнителният директор на News Corp. Робърт Томсън, както и съпругата на медийния магнат – Елена Жукова. На събитието присъстваха още Сара Мърдок, Грейс и Клоуи Мърдок.

В своя тост Лаклан Мърдок се обърна към баща си с думите: „Имаш право да те наричат по различни начини... но знам, че най-много се гордееш с това, че си журналист по душа.“

Hugh Jackman sings for Rupert Murdoch as media mogul celebrates 95th birthday 🎈 https://t.co/8CZgCkhNgc — HELLO! (@hellomag) March 10, 2026

Съпругата му Елена, която сключи брак с легендата на News Corp през 2024 г., го описа като „безстрашен“. Тя добави, че съпругът ѝ е „изтъкан от ненаситна любов и признателност към живота, в съчетание с мъдрост и момчешки дух“.

„Това просто доказва, че прекрасни неща все още могат да се случват на 92 години“, пошегува се Мърдок по адрес на съпругата си. Той благодари на присъстващите, допълвайки: „Няма да ви отегчавам със спомени за неща, които вече знаете – сега е моментът да погледнем към бъдещето. Америка се превърна в несравним двигател на иновациите.“

Робърт Томсън, главен изпълнителен директор на News Corp, отбеляза: „Съществува пропаст, огромна пропаст между мита за Мърдок и реалността за Рупърт. Реалността е, че той е скромен, а не надменен; богат, но не и материалист; донякъде срамежлив и избягващ конфликтите. Притежава егалитарен дух, чувства се комфортно отвъд класовите граници и е еднакво заинтригуван както от пикантни клюки, така и от сериозна литература.“

Списъкът с гости, дошли да поздравят Мърдок, включваше политически и бизнес фигури от най-висок ранг: Джаред Кушнър и Иванка Тръмп, бившите британски премиери Тони Блеър и Риши Сунак, медийният магнат Бари Дилър, комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш и бившият губернатор на Вирджиния Глен Йънгкин. Сред присъстващите бяха още композиторът на „Котките“ Андрю Лойд Уебър, бившата съпруга на Мърдок – Уенди, екс-директорът на Activision Боби Котик, бившият главен прокурор на САЩ Уилям Бар, министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм, комисарят на NFL Роджър Гудел, както и собствениците на футболните отбори „Каубойс“ и „Пейтриътс“ – Джери Джоунс и Робърт Крафт.

Официалният рожден ден на Рупърт Мърдок е на 11 март.