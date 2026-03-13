Любопитно

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

13 март 2026, 11:27
Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени
Източник: iStock/GettyImages

С якаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място.

Това е заключението на изследване на учени от Linköping University в Швеция, които са проучили преживяванията на 3300 случайно подбрани служители, работещи или в голям общ офис, в малки споделени офиси с няколко колеги, или в собствен кабинет.

„Увеличеният тормоз е осезаема негативна последица от начина, по който се избира да бъде организирано работното място“, казва авторът на изследването и професор по психология Майкъл Розандер в изявление. Той добавя: „Важно е да се подчертае това, тъй като досега не е било изследвано“.

Въпреки че множество изследвания вече са показали, че те са неблагоприятни за щастието, здравето и продуктивността на служителите, офисите с отворен план стават все по-разпространени. Работодателите често ги хвалят, защото насърчават сътрудничеството и намаляват разходите за недвижими имоти.

В проучването 21% от участниците съобщават, че работят в традиционен офис с отворен план, без достъп до лични пространства. 9% са заети в т.нар. „офиси, базирани на дейности“ (activity-based offices), където служителите работят в общо пространство, но имат и достъп до определени помещения, които могат да използват, когато изпълняват задачи, изискващи среда без разсейване. Останалите участници работят или в собствен кабинет, или споделят офис с малък брой колеги.

Изследователите установяват, че работата в офис с отворен план е свързана с ясно увеличаване на риска от тормоз в сравнение с работата в индивидуален кабинет или в малък споделен офис.

Анализът показва, че тази разлика остава дори когато се вземат предвид фактори като личностните характеристики на отделните служители и подкрепата за дистанционна работа.

Розандер и колегите му смятат, че проблемът при офисите с отворен план е, че е по-лесно да се забележи, и да се подразниш, от поведението на колегите. Фрустрацията може лесно да доведе до това хората да решат да „направят нещо“ по повод тези раздразнения, което лесно може да ескалира в тормоз, ако не бъде управлявано правилно.

В същото време традиционните офиси с отворен план нямат лични пространства, в които жертвите на тормоз да могат да се оттеглят. 

Офисите с отворен план, базирани на дейности, не показват същия повишен риск от тормоз като традиционните – разлика, която изследователите отдават на наличието на частни помещения.

Въпреки това екипът отбелязва, че служителите и в двата типа офиси с отворен план съобщават, че са по-склонни да сменят работата си в сравнение с тези, които имат собствен кабинет или малък споделен офис.

Според Розандер едно възможно обяснение за този резултат е, че както традиционните, така и офисите, базирани на дейности, са по-податливи на разсейване. Въз основа на резултатите си изследователите казват, че има поуки за работодателите, които вече имат, или планират да въведат, офиси с отворен план.

Първата, според екипа, е да има план за справяне с раздразненията и конфликтите между служителите, преди те да ескалират. Събирането на хора със сходни задачи и нужди в едно пространство може да намали риска от смущения.

Също толкова важно е предоставянето на помещения, в които служителите могат да работят необезпокоявани, когато е необходимо, както е при офисите, базирани на дейности.

„Традиционните офиси с отворен план сами по себе си са негативни за индивида, за продуктивността и правят хората по-склонни да напуснат работата си. Социалното взаимодействие също страда“, казва Розандер.

„Затова си струва да се помисли как да се справим с това“, казва в заключение той.

По темата

Източник: Newsweek    
офиси с отворен план тормоз на работното място риск от тормоз работна среда психология на работното място раздразнения и конфликти лични работни пространства напускане на служители продуктивност на служителите изследване на офиси
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 28 минути

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 40 минути

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

България Преди 52 минути

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 57 минути

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

България Преди 1 час

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 1 час

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 2 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

България Преди 2 часа

Директорите им настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Жените, които променят България: започва подготовката за Women Leaders Awards 2026

Edna.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на едно дете

Gong.bg

Алкарас направи нещо невиждано, няма да поварвате защо облече костюм на пчела

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Nova.bg