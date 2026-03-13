Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Е дни от най-големите театри в страната са на крачка от това да затворят поради липса на достатъчно средства. Директорите им настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. По думите им, единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си.

Ще затворят ли театри заради натрупани загуби

Затруднения изпитват Народния театър „Иван Вазов”, Сатиричният „Алеко Константинов”, Театър „Българска армия”, Младежки театър „Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Но също така и театри в провинцията.

Директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов обясни, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата.

„След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов. Така по думите му има неизплатени от месеци фактури.

„От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени. Хората, с които работим, от които взимаме материали – не са получили тези средства”, добави Пашов.

Важна промяна при финансирането в културата

Заместник-директорът на Младежкия театър Делян Тодоров обясни, че към момента могат да посрещат разходите за заплати.

„Но нямаме пари за изключително много неща – включително материали като желязо, дърво, външни услуги от фирми, които са ни нужни, за да изработят даден декор, даден реквизит, платове за костюми. Тоест за базови неща за съществуването на един културен институт. Ние не можем да посрещаме тези разходи”, каза Тодоров.

Освен това работят с удължен бюджет от 2025 г., т.е. могат да харчат 1/12 от това, което са харчили миналата година същия месец.

„А тогава бюджетът ни беше с 30% по малко от 2024 г. Всеки може да си представи какви са били цените на всичко през 2024-а и какви са сега”, коментира още Тодоров.

Директорите се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.