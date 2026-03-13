Свят

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

13 март 2026, 13:42
Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва
Източник: iStock photos/Getty images

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва, съобщават иранските медии. Инцидентът е станал по време на шествието за Деня на Кудс в иранската столица. Хиляди хора се събраха на ежегодните демонстрации в подкрепа на палестинците, които се провеждат на фона на продължаващите вече две седмици удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Взривът е избухнал на площад „Фердоуси“. Засега причината за експлозията не е ясна.

Според местни медии инцидентът е станал малко след като Израел е отправил предупреждение към хората в района да се изтеглят, тъй като се подготвя удар.

Иранското министерство на здравеопазването съобщи в петък, че най-малко 1444 души са загинали, а 18 551 са били ранени при американско-израелските атаки срещу страната от 28 февруари насам.

На митинга в Техеран са присъствали и висши представители на властта, сред които президентът Масуд Пезешкиан и секретарят на Висшия национален съвет по сигурността Али Лариджани.

Лариджани обвини Израел, че извършва атаки именно по време на празника.

„Израел хвърля бомби в този ден от страх“, заяви той и добави, че американският президент Доналд Тръмп не разбира, че „иранците са силен, осъзнат и решителен народ“.

Денят на Ал-Кудс, известен още като Деня на Кудс, е ежегоден международен ден в подкрепа на палестинската кауза. Той се отбелязва в последния петък на свещения за мюсюлманите месец Рамадан.

Празникът е въведен през 1979 г. след Ислямската революция в Иран и има за цел да изрази солидарност с палестинците и противопоставяне на израелския контрол над палестинските територии. Името „Ал-Кудс“ е арабското название на Йерусалим.

В Иран и в редица други страни всяка година се организират масови демонстрации, на които участниците изразяват подкрепа за Палестина и отправят критики към Израел.

Източник: БГНЕС    
техеран митинг експлозия
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 3 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 3 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 5 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 8 минути

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 17 минути

<p>Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран</p>

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Свят Преди 30 минути

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

България Преди 1 час

Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

България Преди 1 час

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Свят Преди 1 час

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“

Астронавтите от мисията Артемида II

НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

Свят Преди 1 час

Били Портър

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Любопитно Преди 1 час

Очаква се най-ярките звезди на Холивуд да се появят на червения килим с най-драматичните си визии, тъй като стилистите често пазят най-добрите рокли и костюми за накрая

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 2 часа

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 2 часа

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 2 часа

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

България Преди 2 часа

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 2 часа

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Треньорът на Реал Мадрид с добри новини за Килиан Мбапе

Gong.bg

Президентът на Локомотив Сф: Имаме класни играчи, но някои от тях не получават често шанс

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Nova.bg