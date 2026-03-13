Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва, съобщават иранските медии. Инцидентът е станал по време на шествието за Деня на Кудс в иранската столица. Хиляди хора се събраха на ежегодните демонстрации в подкрепа на палестинците, които се провеждат на фона на продължаващите вече две седмици удари на САЩ и Израел срещу Иран.

The Iranian people that Trump and Netanyahu want to revolt against the Islamic regime, are in the streets of Tehran, Ahvaz, Hamadan and all over Iran, defying the aggressors and celebrating Al-Quds day.



With such people, Iran is victorious! pic.twitter.com/OpzsbTLWMs — Ali Hassan Mourad (@alihmourad) March 13, 2026

Взривът е избухнал на площад „Фердоуси“. Засега причината за експлозията не е ясна.

Според местни медии инцидентът е станал малко след като Израел е отправил предупреждение към хората в района да се изтеглят, тъй като се подготвя удар.

Иранското министерство на здравеопазването съобщи в петък, че най-малко 1444 души са загинали, а 18 551 са били ранени при американско-израелските атаки срещу страната от 28 февруари насам.

На митинга в Техеран са присъствали и висши представители на властта, сред които президентът Масуд Пезешкиан и секретарят на Висшия национален съвет по сигурността Али Лариджани.

Лариджани обвини Израел, че извършва атаки именно по време на празника.

„Израел хвърля бомби в този ден от страх“, заяви той и добави, че американският президент Доналд Тръмп не разбира, че „иранците са силен, осъзнат и решителен народ“.

Provoking Israel



The Israeli flag is set on fire during the Al-Quds Day (Iranian Jerusalem Day) procession in Iran#Israel #iran #alquds pic.twitter.com/FB65oI8brG — ilana israelov (@izrailov94) March 13, 2026

Денят на Ал-Кудс, известен още като Деня на Кудс, е ежегоден международен ден в подкрепа на палестинската кауза. Той се отбелязва в последния петък на свещения за мюсюлманите месец Рамадан.

Празникът е въведен през 1979 г. след Ислямската революция в Иран и има за цел да изрази солидарност с палестинците и противопоставяне на израелския контрол над палестинските територии. Името „Ал-Кудс“ е арабското название на Йерусалим.

В Иран и в редица други страни всяка година се организират масови демонстрации, на които участниците изразяват подкрепа за Палестина и отправят критики към Израел.