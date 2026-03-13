Свят

НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

13 март 2026, 12:53
НАСА обяви нова дата за мисията до Луната
Астронавтите от мисията Артемида II   
Източник: GettyImages

Н АСА съобщи, че е на път да изстреля мисията си Артемида II в началото на април. Тя ще позволи на астронавти да обиколят около Луната за първи път от повече от 50 години. Ракетата първоначално трябваше да излети през март, но след като беше открит теч на хелий, тя беше върната в сградата Vehicle Assembly Building в Кейп Канаверал за ремонт.

НАСА заявява, че е уверена, че проблемът е отстранен, и планира ракетата отново да бъде изведена към стартовата площадка на 19 март, като най-ранната възможна дата за изстрелване е 1 април. По време на пресконференция ръководителите на NASA също подчертаха рисковете, свързани с мисията.

Трима американски астронавти — Рийд Уайсмен, Виктор Гловър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джереми Хенсън съставляват екипажа на Артемида II. Те ще бъдат първите хора, които ще летят с гигантската лунна ракета на НАСА и с космическия кораб Орион.

По време на 10-дневната мисия те трябва да прелетят около обратната страна на Луната, страната, която никога не виждаме от Земята, и след това да се върнат обратно у дома.

„Искаме да сме сигурни, че обмисляме всичко, което може да се обърка, и дали сме оценили и анализирали всички рискове, за да сме в най-добра позиция за успех“, каза Джон Хъникът, председател на екипа за управление на мисията Артемида II.

„Ако погледнете данните във времето, през целия период на създаване на нови ракети, те показват, че една от две мисии е успешна. Успехът е само 50% от времето. Мисля, че ние сме в много по-добра позиция от това. Ние вършим изключително добра работа в разбирането на риска, намаляването на риска, ограничаването на риска и създаването на контролни механизми за управлението му“, добави той.

Екипът на НАСА заяви също, че няма да прави нова т.нар. „генерална репетиция с гориво“, след като ракетата бъде изведена отново до стартовата площадка. Това е тест преди изстрелване, при който ракетата се зарежда с гориво и се преминава през целия обратен брояч до старта.

„Няма много повече какво да се спечели от това. Следващият път, когато заредим ракетата с гориво, ще бъде когато се опитаме да я изстреляме“, каза Лори Глейз, изпълняващ длъжността заместник-администратор в дирекцията за развитие на изследователските системи.

Тя добави, че все още има работа за вършене, преди НАСА да потвърди окончателната дата за изстрелването. „Аз се чувствам уверена, както и агенцията, че 1 април е първата възможна дата, към която се стремим, но имайте предвид, че все още имаме работа“, каза Глейз.

„Все още има задачи, които трябва да бъдат изпълнени в сградата Vehicle Assembly Building и на стартовата площадка, и както винаги, ще се водим от това, което ни показва самата техника, ще изстреляме, когато сме готови“, категорична е тя.

НАСА е под натиск да изстреля мисията Артемида II. Тя вече беше забавена с две години, след като бяха открити проблеми с топлинния щит при първата мисия Артемида I, при която ракетата Space Launch System и капсулата Орион летяха до Луната без хора на борда.

През декември 2024 г. космическата агенция постави краен срок мисията Артемида II да бъде изстреляна преди края на април 2026 г. „На този етап сме много фокусирани върху април“, каза Глейз.

По темата

Източник: BBC    
Артемида II НАСА Лунна мисия Астронавти Изстрелване на ракета Дата на старта Рискове Теч на хелий Космически кораб Орион Обратна страна на Луната
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 2 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 4 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Марко Рубио и Доналд Тръмп

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Свят Преди 7 минути

Моден гаф или унизителен ритуал: Слухове, че Доналд Тръмп лично избира обувките на министрите си, взривиха социалните мрежи

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

България Преди 11 минути

Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 1 час

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 1 час

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 1 час

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 1 час

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 1 час

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

България Преди 1 час

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 2 часа

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 2 часа

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Кристин Илиева: 8 г. след инцидента, продължавам да търся вината в себе си

Edna.bg

Куртоа сам ще реши кога да си тръгне от Реал Мадрид

Gong.bg

Притеснителна позиция: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

13-годишно момиче беше упоено, отвлечено и изнасилено в Софийско

Nova.bg