НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

Н АСА съобщи, че е на път да изстреля мисията си Артемида II в началото на април. Тя ще позволи на астронавти да обиколят около Луната за първи път от повече от 50 години. Ракетата първоначално трябваше да излети през март, но след като беше открит теч на хелий, тя беше върната в сградата Vehicle Assembly Building в Кейп Канаверал за ремонт.

НАСА заявява, че е уверена, че проблемът е отстранен, и планира ракетата отново да бъде изведена към стартовата площадка на 19 март, като най-ранната възможна дата за изстрелване е 1 април. По време на пресконференция ръководителите на NASA също подчертаха рисковете, свързани с мисията.

Трима американски астронавти — Рийд Уайсмен, Виктор Гловър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джереми Хенсън съставляват екипажа на Артемида II. Те ще бъдат първите хора, които ще летят с гигантската лунна ракета на НАСА и с космическия кораб Орион.

По време на 10-дневната мисия те трябва да прелетят около обратната страна на Луната, страната, която никога не виждаме от Земята, и след това да се върнат обратно у дома.

„Искаме да сме сигурни, че обмисляме всичко, което може да се обърка, и дали сме оценили и анализирали всички рискове, за да сме в най-добра позиция за успех“, каза Джон Хъникът, председател на екипа за управление на мисията Артемида II.

„Ако погледнете данните във времето, през целия период на създаване на нови ракети, те показват, че една от две мисии е успешна. Успехът е само 50% от времето. Мисля, че ние сме в много по-добра позиция от това. Ние вършим изключително добра работа в разбирането на риска, намаляването на риска, ограничаването на риска и създаването на контролни механизми за управлението му“, добави той.

Екипът на НАСА заяви също, че няма да прави нова т.нар. „генерална репетиция с гориво“, след като ракетата бъде изведена отново до стартовата площадка. Това е тест преди изстрелване, при който ракетата се зарежда с гориво и се преминава през целия обратен брояч до старта.

„Няма много повече какво да се спечели от това. Следващият път, когато заредим ракетата с гориво, ще бъде когато се опитаме да я изстреляме“, каза Лори Глейз, изпълняващ длъжността заместник-администратор в дирекцията за развитие на изследователските системи.

Тя добави, че все още има работа за вършене, преди НАСА да потвърди окончателната дата за изстрелването. „Аз се чувствам уверена, както и агенцията, че 1 април е първата възможна дата, към която се стремим, но имайте предвид, че все още имаме работа“, каза Глейз.

„Все още има задачи, които трябва да бъдат изпълнени в сградата Vehicle Assembly Building и на стартовата площадка, и както винаги, ще се водим от това, което ни показва самата техника, ще изстреляме, когато сме готови“, категорична е тя.

НАСА е под натиск да изстреля мисията Артемида II. Тя вече беше забавена с две години, след като бяха открити проблеми с топлинния щит при първата мисия Артемида I, при която ракетата Space Launch System и капсулата Орион летяха до Луната без хора на борда.

През декември 2024 г. космическата агенция постави краен срок мисията Артемида II да бъде изстреляна преди края на април 2026 г. „На този етап сме много фокусирани върху април“, каза Глейз.