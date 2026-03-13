Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Д жак Озбърн стана баща на момиченце и разкри трогателното име, избрано в памет на баща му Ози.

Риалити звездата посрещна петото си дете със своята съпруга Ари, споделяйки радостната новина заедно с искрена почит към покойния си баща – легендарния Ози Озбърн.

40-годишният Джак обяви раждането на дъщеря си в Instagram. Той разкри, че малката е кръстена Ози Матилда Озбърн в чест на фронтмена на Black Sabbath, който почина през юли на 76-годишна възраст. На кадъра от щастливото събитие новороденото спи спокойно до плюшена играчка прилеп (препратка към емблематичния имидж на баща му) и значка с надпис „Здравей, свят“. Стикер с патешка тема потвърждава, че Ози Матилда се е родила на 5 март, малко преди 9 часа сутринта.

Ози е научил, че ще става дядо отново малко преди смъртта си. Джак сподели, че бременността е донесла надежда на семейството в този изключително труден период.

Джак и съпругата му Ари, които са женени от 2023 г., вече имат тригодишна дъщеря на име Мейпъл. Той е баща и на още три момичета от брака си с бившата си съпруга Лиса Стели: 13-годишната Пърл, 10-годишната Анди и 7-годишната Мини. Ари е мащеха на трите му по-големи деца. Двойката обяви, че очаква бебе през декември 2025 г.

Тогава те публикуваха трогателна снимка, на която Джак е прегърнал наедрялото коремче на съпругата си, облечена в зелена макси рокля с десен на джунгла. „Опа, пак го направих!“, пошегува се Ари в Instagram под поста, който бе залят от поздравления. Майката на Джак, Шарън Озбърн, също отбеляза събитието, публикувайки новината в своите истории с емоджи на бяло сърце.

There’s a new Ozzy Osbourne.



Jack Osbourne, son of the late rocker, has announced that his newborn daughter has been named after his dad. https://t.co/wAJRFPon83 — CNN (@CNN) March 13, 2026

В интервю за The Sun Джак разкри, че е успял да каже на баща си, че отново ще има внуче, преди музикантът да си отиде през юли.

„Страхотно е. Мисля, че беше отчасти здравословно разсейване и отчасти изцеление – по един особен начин всичко се затвори в пълен цикъл“, сподели Джак. „Това отклони голяма част от енергията на скръбта и я насочи към надеждата. За мен беше лесно – мисля, че за жена ми беше много по-трудно!“

Той добави още: „Това определено е нещо, към което се стремяхме, и по някакъв чудотворен начин се случи.“

Миналия месец Джак се появи на наградите „Грами“ заедно с Шарън и сестра си Кели. По време на церемонията тримата не скриха сълзите си при спомена за Ози в специалния сегмент на шоуто.