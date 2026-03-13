България

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай

13 март 2026, 13:00
М инистърът на земеделието и храните Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка за инсинератори.

Той каза, че още в първия си ден на поста е възложил на инспектората и на вътрешния одит пълна проверка на инсинераторите в България.

По думите на земеделския министър се оказва, че средства от 45 млн. лева за три години са изразходени за половината от този период (18-19 месеца) и се нотифицира нов ресурс.

"В този сигнал, който е доста обемен, се съдържат данни за конкретни нарушения и се надяваме прокуратурата най-накрая да разкрие престъпления", заяви Иван Христанов.

По думите му има нарушения на ветеринарни лекари, които е трябвало да контролират похарчването на тези 45 милиона лева, а те изобщо не са били на работа или са преместени на други позиции. "Установени са и замърсявания на водоизточници", посочи той.

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай.

Той каза, че се изпращат инструкции към самите оператори, собствениците на животновъдни обекти, за да знаят как да реагират в тази ситуация. "Те трябва да звънят на екарисажи и инсинератори и да им отнасят животинските отпадъци. Тази кризисна ситуация, която се създава, е, защото е позволено монополизиране на критична държавна дейност от значение за ветеринарната сигурност", каза министър Христанов.

Земеделският министър заяви, че още от обявяването на служебния кабинет срещу него е упражняван постоянен натиск и е имало атаки, които през последните дни са ескалирали с директни обвинения. Те са дошли в отговор на обявената от Иван Христанов заплаха за националната сигурност.

