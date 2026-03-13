Любопитно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

13 март 2026, 12:03
Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно
Източник: iStock/Getty Images

З ахарта влияе на тялото далеч по-сериозно от това как изглеждате физически.

Прекомерната консумация на захар често се свързва с преждевременното стареене, но къде е истината и къде е преувеличението според генетика Александър Коляда.

Как захарта влияе на тялото

Експертът обяснява, че излишъкът от захар веднага се свързва с няколко процеса: развитие на инсулинова резистентност, покачване на теглото, хронична умора и промени в състоянието на кожата.

Когато обаче става въпрос конкретно за стареенето, ключова роля играе друг биохимичен механизъм – процесът на гликиране. Това е реакция, при която молекулите на захарта в кръвта започват да се свързват с протеините в човешкото тяло.

Какво представлява гликирането и защо е опасно

Според Александър Коляда гликирането възниква, когато молекулите на глюкозата или фруктозата се отлагат върху протеинови структури – от хемоглобина до колагена.

В резултат на това тези протеини започват да функционират лошо или напълно губят своята функция. Най-големият проблем е, че тялото почти няма механизми за разграждане на тези съединения. Всъщност те се натрупват в тъканите и остават там толкова дълго, колкото живее самият протеин.

Защо последствията могат да се появят години по-късно

Особено показателен пример е колагенът – един от ключовите протеини, отговорни за еластичността на кожата, състоянието на кръвоносните съдове и съединителната тъкан. Според генетика колагенът може да живее в тялото около девет години.

Как ни състарява захарта

Това означава, че захарните молекули, които се свързват с него през този период, могат да останат в тъканната структура с години. Ето защо последиците от прекомерната консумация на захар могат да се появят дълго след като хранителните навици вече са променени.

Как гликирането ускорява стареенето

По време на гликирането в организма се натрупват т.нар. крайни продукти на напреднало гликиране – сложни съединения, които влияят негативно на различни системи в тялото. Те могат да влошат състоянието на кръвоносните съдове и да повлияят на функциите на мозъка, костите и много други тъкани. Освен това тялото разполага със специални рецептори, които разпознават тези съединения.

Когато тези рецептори открият натрупване на продукти на гликиране, се задействат биологични механизми, свързани с ускорено клетъчно стареене. Поради тази причина, според експертите, контролът върху приема на захар остава важен не само за теглото или нивата на кръвната захар, но и за дългосрочното цялостно здраве.

Източник: РБК    
Захар Гликиране Преждевременно стареене Колаген Инсулинова резистентност Александър Коляда Протеинови структури Цялостно здраве Клетъчно стареене Крайни продукти на гликирането
