17-годишно момиче загина в тежка катастрофа на АМ "Тракия"

М омиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 23:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил, който се блъснал в мантинела в района на 130-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас. От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата. Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство.

