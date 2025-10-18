Свят

15 души загинаха в ужасяваща автобусна катастрофа в Бразилия

Инцидентът е станал снощи, след като шофьорът на автобуса, в който са пътували 30 души, е загубил контрол над превозното средство

18 октомври 2025, 17:39
15 души загинаха в ужасяваща автобусна катастрофа в Бразилия
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-малко 15 пътници загинаха при катастрофа с автобус в бразилския щат Пернамбуко, чиито обстоятелства все още се изясняват, съобщи днес местната полиция, цитирана от Франс прес.

Инцидентът е станал снощи, след като шофьорът на автобуса, в който са пътували 30 души, е загубил контрол над превозното средство, съобщиха от пътната полиция в Пернамбуко.

Шофьорът "e отклонил превозното средство в насрещното платно и го е блъснал в скали край пътя [...], след което автобусът се е ударил в пясъчен насип и се е преобърнал“, добави в изявление полицията.

Според последни данни сред жертвите има 11 жени и 4 мъже. Броят на ранените не е потвърден.

Шофьорът е леко ранен и е тестван за употреба на алкохол, който се е оказал отрицателен, съобщи полицията. След това той е бил отведен в полицейското управление.

"Някои от пътниците са излетели извън превозното средство, което показва, че вероятно не са били с поставени предпазни колани", се посочва в изявлението на полицията.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Автобусна катастрофа Бразилия Пернамбуко Загинали Пътен инцидент Шофьор Полиция
