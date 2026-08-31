Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

57-годишна жена е нахлула с коса за косене в чужд имот в старозагорското село Зетьово и е ранила 36-годишен мъж при последвал конфликт, съобщиха от полицията.

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Сигналът за инцидента е подаден около 20:55 ч. на 30 август в Районното управление в Чирпан. По първоначални данни 57-годишната жена влязла в имота на семейството, като носела със себе си коса. Между нея и обитателите възникнала разправия.

По време на конфликта жената нанесла удар с косата и причинила порезна рана в областта на ходилото на 36-годишния мъж. Той от своя страна я блъснал, при което тя паднала и ударила главата си.

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На двамата е оказана медицинска помощ от екип на Спешната помощ в Чирпан. Мъжът е с порезна рана, а жената е транспортирана до болница в Стара Загора. Тя е настанена за лечение, като няма опасност за живота ѝ.

На мястото е извършен оглед.

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36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.