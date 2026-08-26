Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

19-годишен младеж от Варна е настанен в болница след конфликт с мъж, който свирел на гайда на крайбрежната алея във Варна, съобщава БНР.

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По предварителни данни младежът бил с трима свои приятели, когато между компанията и гайдари се разразила разпра. При конфликта 19-годишният е бил намушкан с нож.

Той е получил и порезни рани по лицето и гърба. На място му е оказана медицинска помощ, след което е откаран в болница.

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По първоначална информация компанията е била в нетрезво състояние.

Районът на инцидента е бил отцепен от полицията. По случая се извършва разследване, като предстои да бъдат изяснени причините за конфликта и обстоятелствата около нападението.