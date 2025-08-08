Свят

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

"Последните му действия бяха да изостави собствената си безопасност и да я бутне на дърво"

8 август 2025, 09:41
Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си
Източник: Istock

М лад мъж, който загуби живота си при внезапно наводнение, спаси най-добрата си приятелка от детството в последния си акт на самоотверженост на Земята, предаде DailyMail.

22-годишният Коен Търнър трагично загина в неделя при наводнение в Алабама, потвърдиха от доброволческата пожарна служба Turkey Heaven.  

Коен и приятелката му шофирали в ранните часове на сутринта, когато автомобилът им бил пометен от внезапно наводнение в реката до пътя, съобщи чичо му.  

Двамата успели да избягат от колата през прозореца на тавана, но приятелката на Коен потънала под водата.  

„Неговата приятелка потъна и последните му действия бяха да изостави собствената си безопасност и да я бутне на дърво“, написа чичото на Коен, Дани, в социалните мрежи.  

„Героичен акт според дефиницията на всеки. След това Коен беше пометен от водата.“  

Дани поясни, че тялото на племенника му по-късно е намерено от спешния персонал и семейството е било уведомено за трагедията.  

Няма по-голям акт на безкористност от това да дадеш живота си за друг“, добави чичото на Коен.  

Дани, който е полицай в района, заяви пред местния вестник в Алабама, Advance Local:

„Да си на 22 години и да проявиш толкова голяма безкористност, да дадеш живота си, за да спасиш приятел, това е нещо нечувано в днешно време.“  

Той разказа, че Коен е спял в автомобила, докато приятелката му карала, когато внезапното наводнение ги погълнало.  

Те били само на няколко километра от дома на Коен, когато наводнението притиснало колата им към мантинела и я завлякло в реката.  

„Коен казал на приятелката си, че трябва да отидат надясно, защото там водата е по-малко и имат по-голям шанс да стигнат до сушата,“ разказа Дани пред Advance Local.  

„Те скочиха заедно.“  

Коен помогнал на приятелката си да се покачи на едно дърво.

„Всеки, който някога е бил във водата, знае, че ако бутнеш някого нагоре, в същото време ти самият се натискаш надолу,“ обясни чичото.  

Дани добави, че спасителите са намерили приятелката на Коен в безопасност на дървото, а тялото на Коен се намирало не много далеч оттам.  

Изглежда, че Коен е успял да стигне до безопасно място, но бил хванат в капан под паднало дърво.  

Тъй като Дани служи в полицията повече от 30 години, именно той бил първият, който получил известие за смъртта на племенника си.  

„Нашето семейство е напълно съсипано от загубата на такъв невероятен човек,“ добави той.  

Коен е роден на 30 декември 2002 г. в Джорджия и обичал да ловува, да лови риба и да помага на другите, според некролога му.  

"Сродната душа" на Коен, гаджето му Сера Брюър, публикува почит в социалните мрежи:  

„Сърцето ми е разбито. Гаджето ми, любовта ми, най-добрият ми приятел, си отиде твърде рано. Няма достатъчно големи думи, които да опишат болката или да изразят колко много означаваше той за мен.“  

„Той ме караше да се чувствам в безопасност, обичана и наистина видяна. Неговият смях, неговата топлина, начинът, по който гледаше на мен – винаги ще ги нося със себе си,“ продължи тя.  

„Почивай в мир, любов моя. Надявам се, че знаеш колко дълбоко си бил обичан.“

Източник: DailyMail    
