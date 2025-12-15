Свят

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

15 декември 2025, 08:37
Източник: iStock photos/Getty images

Д вадесет и един души загинаха в неделя в Сафи, на атлантическото крайбрежие на Мароко, поради внезапни наводнения, вследствие обилни валежи, които потопиха под вода домове и предприятия, предаде АФП.

Това е най-високият брой на смъртни случаи при подобни сурови метеорологични условия в Мароко от десетилетие.

Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от Рабат, беше засегната от „много силни гръмотевични бури“, които „предизвикаха изключителни проливни валежи“ в рамките на „един час“, съобщиха местните власти в изявление.

В предишно изявление те съобщиха за 32 ранени, които са били откарани в болницата на пристанищния град. Повечето от тях са били освободени след като са получили необходимите грижи и лечение.

В Мароко есента обикновено е преходен период между лятото и зимата, характеризиращ се с постепенно понижаване на температурите. Изменението на климата обаче сега ограничава това понижение, като същевременно поддържа високо ниво на водни пари, останали от лятото. Тази комбинация увеличава риска от интензивни валежи, според експерти.

Кадри, разпространяващи се в социалните медии, показват порой от кална вода, който се носи по улиците на Сафи, отнасяйки коли и боклук. Други показват полупотопен мавзолей и лодки на гражданската защита, участващи в спасителните акции.

Най-малко 70 домове и предприятия в медината (стария град) на Сафи са били наводнени, 10 превозни средства са били отнесени, а участък от пътя е бил повреден, което е довело до прекъсване на движението по няколко пътя в града.

 „Мрачен ден е“, каза пред АФП Хамза Чдуани, жител на Сафи. Друг жител, Маруан Тамер, се чудеше: „Защо не дойдоха камиони да изпомпват водата, както правеше по-рано RADEES (Междуобщинската водоснабдителна и електрическа агенция на провинция Сафи)?“

До вечерта нивото на водата се отдръпна, оставяйки след себе си пейзаж от кал и преобърнати автомобили. Очевидци наблюдаваха намесата на помощните сили и частите на Гражданската защита, чиято техника се занимаваше с разчистване на териториите все още под вода.

Продължават усилията за издирване на евентуални жертви, а властите се опитват да „осигурят засегнатите райони“ и да „осигурят необходимата подкрепа и помощ на населението, засегнато от тази извънредна ситуация“, заявиха представители на Сафи.

Главната дирекция по метеорология обяви в събота снеговалежи на височина над 1700 метра, както и обилни, на места гръмотевични, дъждове в няколко провинции на кралството през уикенда.

Обилни валежи (40-60 мм), на места придружени с гръмотевици, са обявени за вторник в цялата страна. 

Суровото време и наводненията не са необичайни в Мароко, което въпреки това преживява тежка суша за седма поредна година.

През септември 2014 г. суровите метеорологични условия причиниха наводнения в южната и югоизточната част на страната, довели до 18 смъртни случая. През ноември 2014 г. над 30 души загинаха на юг след проливни дъждове, които причиниха преливане на няколко реки в подножието на Атласките планини.

Няколкостотин души загинаха при опустошителни наводнения през 1995 г. в долината Урика, на 30 километра южно от Маракеш (централно Мароко).

Източник: БГНЕС    
