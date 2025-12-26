България

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Влошените метеорологични условия доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването

26 декември 2025, 08:11
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева
След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти
След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти
САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS
По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ
Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Н а Коледа обилни снеговалежи и усложнена зимна обстановка създадоха сериозни затруднения за движението по пътищата и за ежедневието на хората в Северозападна България.

Влошените метеорологични условия, съчетани със силен вятър и снегонавявания, доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването. Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца.

От снощи не вали в Монтанско и в региона. Коледният сняг зарадва едни, но пък създаде редица проблеми за други. От четвъртък има затворени пътища в Северозапада, както и населени места без електричество. 

По последна информация без ток в момента са в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско, съобщи NOVA.

Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са отворени. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия. 

На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното плътно е чисто до асфалт, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан”.  Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка”, където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед” - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.

Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка”. От южната страна пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване. 

Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови. 

В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.

Източник: nova.bg    
сняг зима пътища поледици
Последвайте ни
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 14 минути

Всеки ноември коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 22 минути

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Свят Преди 1 час

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 1 час

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 2 часа

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

<p>Как да не напълнеем по&nbsp;празниците</p>

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Свят Преди 2 часа

„Това е като да управляваш банкова сметка, само че с калории", съветва Джилиан Майкълс

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Свят Преди 10 часа

Той определи съдебното решение като срамно

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Технологии Преди 11 часа

Компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана

Частично бедствено положение в община Пазарджик

Частично бедствено положение в община Пазарджик

България Преди 11 часа

Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия"

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Любопитно Преди 11 часа

Той скъса връзките си с по-големите си деца

<p>Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (ОБЗОР)</p>

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 12 часа

Това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Свят Преди 12 часа

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Любопитно Преди 12 часа

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Свят Преди 13 часа

Представители на властите потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Свят Преди 13 часа

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Свят Преди 13 часа

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 декември, петък

Edna.bg

Микел Дамсгор пред DIEMA SPORT 2: Искам да бъда играчът, който движи атаките на Брентфорд, можем да завършим в Топ 10

Gong.bg

Левски повтори най-силната си есен, но това не гарантира титла

Gong.bg

Най-необичайните коледни базари в света

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg