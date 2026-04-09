Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

9 април 2026, 09:16
Б алкански темперамент, откровени признания и лични уроци бележат участието на Милорад Младенович в подкаста “Кухнята след Ада”. В разговор с водещия Станислав Иванов той прави равносметка на преживяното в Hell’s Kitchen 8 и не крие, че не е показал най-доброто от себе си.

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници. Липсата на близките му - жена му и детето му го е разсейвала и му е попречила да бъде напълно фокусиран. Въпреки това вярва, че с част от съотборниците си ще запази приятелства и извън формата.

Любопитен детайл е, че както бившата, така и настоящата му половинка са го подтикнали да се запише за кастинг - знак, че жените винаги са играли важна роля в живота му. Самият той се определя като късметлия в любовта и не крие, че вярва в силната връзка и подкрепата в едно семейство.

В подкаста Милорад коментира и отношенията в Кухнята на Ада, като споделя своето мнение за част от участниците и динамиката в отбора. Според него напрежението между хората често е било по-голямо предизвикателство от самите кулинарни задачи.

Освен за преживяванията си в предаването, той разказва и за страстта си към различни кухни - от сръбската скара до италианската и азиатската кухня. Споделя, че обича да прекарва време със сина си, като двамата често ловят риба и след това я приготвят заедно - моменти, които определя като най-ценни.

Милорад говори открито и за бъдещето - мечтае за собствен бизнес и голямо семейство, като не крие, че иска поне три деца. Убеден е, че успехът в кухнята изисква не само талант, но и подготовка - нещо, което признава, че му е липсвало преди влизането в Hell’s Kitchen.

Кой според него заслужава победата? Какви са тънкостите на перфектната скара? И какво би направил различно, ако получи втори шанс?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

1

1

