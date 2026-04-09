Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Р астежът на най-големите черни дупки във Вселената започва да се забавя още преди около 10 милиарда години, а причината за това вероятно най-накрая е изяснена - те просто започват да изпитват недостиг на газ.

Още преди години астрономите се опитват да разберат защо растежът на най-масивните черни дупки се забавя значително след период на бързо развитие. Данни, цитирани от „Лайв Сайънс“, сочат, че ключът към тази загадка е в намаляващото количество налична материя за „поглъщане“.

Свръхмасивните черни дупки притежават изключително силна гравитация, което им е позволило в първите милиарди години след Големия взрив да достигнат маси милиони и дори милиарди пъти по-големи от тази на Слънцето. След т.нар. „космически обед“ - период, когато Вселената е била под една четвърт от сегашната си възраст - растежът им постепенно се забавя.

Научната общност дълго време търси обяснение дали външна сила ограничава този процес. Ново изследване, публикувано в списание „Астрофизикъл Джърнъл“, предлага по-убедителен отговор. „Оказва се, че всяка черна дупка поглъща значително по-малко материя“, обяснява астрономът Фан Дзоу от Мичиганския университет.

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите.

Свръхмасивните черни дупки и галактиките, в които се намират, се развиват синхронно, като размерът им е свързан с масата на звездите и с динамиката в централните области на галактиките.

Анализът се базира на данни от девет извънгалактични наблюдения, включващи както широки изследвания на близки области от небето, така и изключително детайлни наблюдения на по-малки участъци. Използвани са водещи рентгенови космически телескопи, сред които „Чандра“ на НАСА, „Екс Ем Ем-Нютон“ на Европейската космическа агенция и германо-руският „еРОЗИТА“.

Учените са проучили 1,3 милиона галактики и около 8000 активно растящи свръхмасивни черни дупки. Резултатите показват, че забавянето на растежа им се дължи на намаляващото количество студен газ, което започва още по време на „космическия обед“.

Проучването сочи още, че броят на свръхмасивните черни дупки няма да се увеличава значително. „Не очакваме появата или съществен растеж на много нови свръхмасивни черни дупки в бъдеще. Установихме още през 2024 г., че техният брой почти се е стабилизирал преди около 7 милиарда години и вероятно ще остане такъв“, посочва Фан Дзоу.