Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

9 април 2026, 09:07
Р астежът на най-големите черни дупки във Вселената започва да се забавя още преди около 10 милиарда години, а причината за това вероятно най-накрая е изяснена - те просто започват да изпитват недостиг на газ.

Още преди години астрономите се опитват да разберат защо растежът на най-масивните черни дупки се забавя значително след период на бързо развитие. Данни, цитирани от „Лайв Сайънс“, сочат, че ключът към тази загадка е в намаляващото количество налична материя за „поглъщане“.

Свръхмасивните черни дупки притежават изключително силна гравитация, което им е позволило в първите милиарди години след Големия взрив да достигнат маси милиони и дори милиарди пъти по-големи от тази на Слънцето. След т.нар. „космически обед“ - период, когато Вселената е била под една четвърт от сегашната си възраст - растежът им постепенно се забавя.

Научната общност дълго време търси обяснение дали външна сила ограничава този процес. Ново изследване, публикувано в списание „Астрофизикъл Джърнъл“, предлага по-убедителен отговор. „Оказва се, че всяка черна дупка поглъща значително по-малко материя“, обяснява астрономът Фан Дзоу от Мичиганския университет.

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите.

Свръхмасивните черни дупки и галактиките, в които се намират, се развиват синхронно, като размерът им е свързан с масата на звездите и с динамиката в централните области на галактиките.

Анализът се базира на данни от девет извънгалактични наблюдения, включващи както широки изследвания на близки области от небето, така и изключително детайлни наблюдения на по-малки участъци. Използвани са водещи рентгенови космически телескопи, сред които „Чандра“ на НАСА, „Екс Ем Ем-Нютон“ на Европейската космическа агенция и германо-руският „еРОЗИТА“.

Учените са проучили 1,3 милиона галактики и около 8000 активно растящи свръхмасивни черни дупки. Резултатите показват, че забавянето на растежа им се дължи на намаляващото количество студен газ, което започва още по време на „космическия обед“.

Проучването сочи още, че броят на свръхмасивните черни дупки няма да се увеличава значително. „Не очакваме появата или съществен растеж на много нови свръхмасивни черни дупки в бъдеще. Установихме още през 2024 г., че техният брой почти се е стабилизирал преди около 7 милиарда години и вероятно ще остане такъв“, посочва Фан Дзоу.

По темата

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Майка и дете са сред пострадалите при катастрофата в Прохода на Републиката

Майка и дете са сред пострадалите при катастрофата в Прохода на Републиката

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Петролът отново "избухна" - страхът от нова ескалация разтърси пазарите

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Свят Преди 10 минути

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

Почина звезда от „Игра на тронове"

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Свят Преди 11 минути

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

Самолет избухна в пламъци след катастрофа в Аризона, двама загинаха

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Свят Преди 20 минути

Самоличността на загиналите все още не е установена

Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Свят Преди 34 минути

Генералният секретар на НАТО направи коментара си след среща с Доналд Тръмп в Белия дом

След примирието с Иран: Израел отмени част от ограничителните мерки

След примирието с Иран: Израел отмени част от ограничителните мерки

Свят Преди 47 минути

Според израелски медии органите на реда се готвят да облекчат ограниченията и за местата за поклонение в Стария град на Йерусалим

Унгария ще поръча от САЩ ракетни системи HIMARS за 700 млн. долара

Унгария ще поръча от САЩ ракетни системи HIMARS за 700 млн. долара

Свят Преди 1 час

Информацията беше оповестена след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Будапеща

Сбогом, поете на любовта: Поклонението пред Михаил Белчев е днес в Народния театър

Сбогом, поете на любовта: Поклонението пред Михаил Белчев е днес в Народния театър

България Преди 1 час

Певецът, композитор и поет почина на 6 април, съобщи тогава съпругата му Кристина Белчева

Тръмп след разговор с Рюте: НАТО отсъстваше, когато имахме нужда

Тръмп след разговор с Рюте: НАТО отсъстваше, когато имахме нужда

Свят Преди 1 час

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

Свят Преди 1 час

Ливанският министър-председател съобщи, че е започнал активни дипломатически усилия за привличане на международна подкрепа

Повече от 300 камиона на пътната помощ излизат на протест в София

Повече от 300 камиона на пътната помощ излизат на протест в София

България Преди 2 часа

По думите им причината е отказът на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов да се срещне с бранша

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

България Преди 2 часа

Правосъдният министър коментира изтеклия мандат на и.ф. главен прокурор

ЦИК с актуална информация за предстоящия вот

ЦИК с актуална информация за предстоящия вот

Парламентарни избори Преди 2 часа

От МВР обясниха, че в периода от 17 март до 19 април на територията на цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции срещу купения вот

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Любопитно Преди 2 часа

Сънят с продължителност над осем часа на нощ действа като защитна мярка, независимо от часа на лягане или неговата средна точка

<p>&quot;Кетаминовата кралица&quot;&nbsp;- жената, която е в центъра на делото за свръхдоза&nbsp;на Матю Пери</p>

"Кетаминовата кралица" Джасвин Сангха - жената, която е в центъра на делото за свръхдоза на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

Сангха съзнателно е продавала наркотици и не е спряла, дори когато властите са се приближавали до разкриването ѝ

Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

България Преди 3 часа

След години на двуцифрени ръстове, имотният пазар в България навлиза в период на осезаемо затишие. Данните за последното тримесечие показват край на „паническите“ покупки, като броят на вписаните сделки бележи сериозен спад във всички основни градски центрове

Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък

Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Осъдиха на 15 години затвор „Кетаминовата кралица“ за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Велики четвъртък – денят на пречистването, вярата и червеното яйце

Edna.bg

Везенков и Олимпиакос обещават спектакъл с марка "Евролига" в София

Gong.bg

Три страхотни мача от 1/4-финалите на Лига Европа тази вечер

Gong.bg

След спор за цигара: Млад мъж от Чирпан почина след жесток побой

Nova.bg

Слънце на Великден, дъжд през Светлата седмица

Nova.bg