Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските сили ще останат "в и около Иран", докато не бъде напълно изпълнено "РЕАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ".

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо".

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

"Ако по някаква причина това не се случи… тогава "стрелбата започва" - по-голяма, по-добра и по-силна от всичко, което някога е било виждано", написа Тръмп.

Тръмп: Иран може да бъде унищожен за една нощ, утре

Той допълни, че отдавна е постигнато съгласие да няма "НИКАКВИ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ", както и че Ормузки проток трябва да остане "ОТВОРЕН И БЕЗОПАСЕН".

"Междувременно нашата велика армия се подготвя и почива, в очакване… на следващото си завоевание", добави американският президент.