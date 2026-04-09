Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

9 април 2026, 09:08
Източник: БТА/АП

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските сили ще останат "в и около Иран", докато не бъде напълно изпълнено "РЕАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ".

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо".

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

"Ако по някаква причина това не се случи… тогава "стрелбата започва" - по-голяма, по-добра и по-силна от всичко, което някога е било виждано", написа Тръмп.

Тръмп: Иран може да бъде унищожен за една нощ, утре

Той допълни, че отдавна е постигнато съгласие да няма "НИКАКВИ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ", както и че Ормузки проток трябва да остане "ОТВОРЕН И БЕЗОПАСЕН".

"Междувременно нашата велика армия се подготвя и почива, в очакване… на следващото си завоевание", добави американският президент.

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Осъдиха на 15 години затвор „Кетаминовата кралица“ за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Велики четвъртък – денят на пречистването, вярата и червеното яйце

Edna.bg

Везенков и Олимпиакос обещават спектакъл с марка "Евролига" в София

Gong.bg

Три страхотни мача от 1/4-финалите на Лига Европа тази вечер

Gong.bg

След спор за цигара: Млад мъж от Чирпан почина след жесток побой

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg