Засилен контрол за Великден: Цивилни патрули се включват в трафика по магистралите

Н ад 700 полицейски екипа ще следят за безопасността на пътя в следващите дни, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Цивилни патрули ще се включат в трафика по магистралите, за да подпомагат контрола и да реагират бързо при инциденти, обяви главен комисар Лъчезар Близнаков.

Засилен трафик се очаква през всички дни около празниците, особено в посока Гърция. В четвъртък от 15:00 до 20:00 часа и в петък от 09:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В понеделник се очаква най-натовареният трафик, като тогава също ще има ограничения за камиони.

В края на магистрала „Струма“ при Симитли традиционно ще се въведе реверсивно движение, а от АПИ са спрени всички ремонти заради очаквания интензивен трафик.

От „Пътна полиция“ ще бъдат разположени допълнителни екипи по най-натоварените пътища, включително входно-изходните артерии на големите градове, където традиционно се образуват задръствания.

Паралелно с това ще има полицейско присъствие и около православните храмове, където се очаква голямо струпване на вярващи по време на празничните богослужения.

„Акцент поставяме върху използването на обезопасителни системи, особено при превозването на деца. През събота и неделя ще се извършват интензивни проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Само от началото на годината са установени около 3600 случая на управление след употреба на алкохол и наркотици“, каза Близнаков.

Очаква се отново да бъдат използвани и немаркирани полицейски автомобили, които позволяват по-ефективно засичане на нарушения, трудно откриваеми от стандартните патрули. Ще се следи и за спазването на ограниченията за скорост, техническата изправност на автомобилите и използването на обезопасителни колани.

От МВР апелират към водачите да бъдат внимателни, да планират пътуванията си предварително и да избягват рисково поведение зад волана, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението по време на празниците.