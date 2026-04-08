България

Засилен контрол за Великден: Цивилни патрули се включват в трафика по магистралите

Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността на пътя в следващите дни

Обновена преди 2 часа / 8 април 2026, 07:40
В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия
Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици
ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС
МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"
Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент
Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден
Акциите срещу купения вот продължават, десетки задържани и иззети списъци с пари
Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

Н ад 700 полицейски екипа ще следят за безопасността на пътя в следващите дни, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Цивилни патрули ще се включат в трафика по магистралите, за да подпомагат контрола и да реагират бързо при инциденти, обяви главен комисар Лъчезар Близнаков.

Засилен трафик се очаква през всички дни около празниците, особено в посока Гърция. В четвъртък от 15:00 до 20:00 часа и в петък от 09:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В понеделник се очаква най-натовареният трафик, като тогава също ще има ограничения за камиони.

В края на магистрала „Струма“ при Симитли традиционно ще се въведе реверсивно движение, а от АПИ са спрени всички ремонти заради очаквания интензивен трафик.

От „Пътна полиция“ ще бъдат разположени допълнителни екипи по най-натоварените пътища, включително входно-изходните артерии на големите градове, където традиционно се образуват задръствания.

Паралелно с това ще има полицейско присъствие и около православните храмове, където се очаква голямо струпване на вярващи по време на празничните богослужения.

„Акцент поставяме върху използването на обезопасителни системи, особено при превозването на деца. През събота и неделя ще се извършват интензивни проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Само от началото на годината са установени около 3600 случая на управление след употреба на алкохол и наркотици“, каза Близнаков.

Очаква се отново да бъдат използвани и немаркирани полицейски автомобили, които позволяват по-ефективно засичане на нарушения, трудно откриваеми от стандартните патрули. Ще се следи и за спазването на ограниченията за скорост, техническата изправност на автомобилите и използването на обезопасителни колани.

От МВР апелират към водачите да бъдат внимателни, да планират пътуванията си предварително и да избягват рисково поведение зад волана, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението по време на празниците.

Последвайте ни
МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 19 минути

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Свят Преди 40 минути

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 1 час

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 1 час

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 1 час

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Свят Преди 2 часа

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 2 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Снимката е илюстративна

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 2 часа

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 2 часа

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Любопитно Преди 2 часа

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

Всичко от днес

От мрежата

