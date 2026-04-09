Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

И ранска делегация ще пристигне в пакистанската столица Исламабад тази вечер за разговори по въпроса за разрешаването на конфликта на Иран със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския посланик в Пакистан.

"Въпреки скептицизма у иранската общественост заради системното нарушаване на примирието от страна на израелския режим (...) иранска делегация пристига в Исламабад тази вечер за сериозни разговори, основани на предположението от 10 точки на Иран", написа в социалната платформа X посланик Реза Амири Могадам.

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Левит добави, че първият кръг от преговорите ще се състои в събота.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също са част от екипа, посочи говорителката.

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Вчера стана ясно, че Пакистан ще бъде домакин на нов кръг ключови преговори между САЩ и Иран след постигнатото примирие между двете страни. Срещата е насрочена за 10 април в столицата Исламабад, съобщи премиерът Шехбаз Шариф, цитиран от АФП.

„Каня делегациите в Исламабад на 10 април за преговори с цел окончателно уреждане на споровете“, заяви Шариф, подчертавайки ролята на страната си като активен посредник в кризата.

През последните седмици Исламабад постепенно се утвърди като дипломатически мост между Техеран и Вашингтон, като властите изразяват надежда, че разговорите ще доведат до устойчиво споразумение и деескалация на напрежението.

Тръмп след разговор с Рюте: НАТО отсъстваше, когато имахме нужда

Двете страни постигнаха двуседмично примирие в последния момент – малко преди крайния срок, поставен от Доналд Тръмп за евентуални удари срещу иранска инфраструктура.

Въпреки временното затишие, ситуацията остава крехка.

Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Конфликтът започна на 28 февруари след удари на Израел и САЩ срещу цели в Иран, последвани от ответни атаки. Напрежението бързо се разшири в региона, като Ливан също беше въвлечен чрез сблъсъци с шиитското движение Хизбула, макар да остава неясно дали примирието обхваща и този фронт.

Освен Пакистан, активна роля в посредничеството играят още Турция и Египет, докато Китай е съдействал за стартирането на преговорния процес, затвърждавайки влиянието си в региона.