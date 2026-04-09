Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази мнение, че войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Нидерландецът каза това на фона на критики от страна на Вашингтон, че европейските съюзници не са взели участие в усилията на САЩ и Израел, предадоха агенциите.

Рюте направи изказването си след среща по-рано в Белия дом с американския лидер Доналд Тръмп.

В интервю за CNN шефът на НАТО бе помолен да коментира дали войната в Иран е била тест за страните от НАТО и дали те са се провалили.

"Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", каза той пред американската новинарска телевизия.

Рюте определи разговора си с Тръмп "като честна и открита дискусия между приятели", в която републиканецът е изразил недвусмислено разочарованието си от съюзниците на САЩ.

Генералният секретар на алианса добави, че е изтъкнал пред американския президент, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.

Рюте обаче не пожела да разкрие дали по време на срещата е обсъждано възможно излизане на Вашингтон от НАТО.

След срещата Тръмп също излезе с изявление. Той помести коментар в социалните мрежи, който беше написан изцяло с главни букви, с което загатна, че недоволството му не е преминало. "НАТО ОТСЪСТВАШЕ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА (ОТ АЛИАНСА), И АКО ПАК ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, НЕГО ПАК НЯМА ДА ГО ИМА", отбеляза президентът на САЩ в публикацията си. Засега няма повече яснота от Белия дом относно позицията.

Многократните заплахи на Тръмп по-рано през годината да анексира Гренландия, стратегически важна датска територия, обтегнаха отношенията между Европа и САЩ.

В навечерието на срещата с Рюте Тръмп допусна, че Вашингтон може да излезе от Пакта заради отказа на страните от НАТО да се вслушат в призива му да помогнат, след като Иран фактически затвори стратегически важния Ормузки проток. На пресконференция преди срещата прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит каза, че въпросът ще бъде обсъден между двамата събеседници.

Всяко излизане на Вашингтон от алианса ще изисква квалифицирано мнозинство от две трети в Сената на САЩ, което се смята за много малко вероятен вариант.

Рюте омаловажи и критиките от страна на партньорите в алианса към действията на Тръмп срещу Иран. По думите на генералния секретар сред съюзниците няма формирано преобладаващо мнение, че войната е незаконна и че противоречи на международното право.

НАТО има последователна позиция, че отслабването на ядрения капацитет на Техеран и иранската програма за балистични ракети е критично важно, добави нидерландският политик.