Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив

Полицията в Пловдив разследва тежко криминално престъпление, след като разчленено тяло бе намерено до контейнери за смет пред жилищен блок. Районът е напълно отцепен, а на място работят криминалисти, които изясняват причините за фаталния инцидент

Обновена преди 1 час / 8 април 2026, 15:06
Ч асти от човешко тяло бяха открити пред жилищен блок в пловдивския жилищен квартал "Тракия". Полицията в града разследва тежко криминално престъпление.

Районът е отцепен. По неофициална информация на NOVA човешките останки са намерени в найлонов плик от бездомник, който веднага подал сигнал в полицията.

Засега няма официална информация какво точно се е случило. Местните казват, че кварталът е много спокоен и там престъпления рядко се случват. Не знаят да има изчезнал техен съсед. Според хората, които живеят в района, черният чувал за смет е оставен до кофите за боклук още във вторник вечерта.

На място са изпратени полицейски екипи и криминалистична лаборатория. Това потвърди кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, който също е отишъл на място. На място са пристигнали и началникът на Пето районно управление гл. инспектор Николай Кирков, както и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов, съобщава "Фокус".

Източник: NOVA
Последни новини

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Любопитно Преди 33 минути

Парадоксално е, че същият геоложки процес, направил Ормузкия проток уникален, е и причината за неговата изключителна уязвимост

Почина проф. Илка Попова

Почина проф. Илка Попова

България Преди 49 минути

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

България Преди 1 час

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще е следващият елиминиран претендент?

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Любопитно Преди 2 часа

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

Снимката е илюстративна

Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда", твърди дъщерята на изчезналата жена

Свят Преди 3 часа

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

България Преди 3 часа

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 3 часа

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

<p>Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена</p>

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Свят Преди 3 часа

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 3 часа

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Свят Преди 4 часа

Екипажът на „Артемис II“ надмина „Аполо 13“ и засне неземния „Залез на Земята“. Сред хилядите кадри от обратната страна на Луната се открои един емоционален жест, който разплака контролния център на Земята и именува нов лунен кратер

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

България Преди 4 часа

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 4 часа

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 4 часа

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

