Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив

Ч асти от човешко тяло бяха открити пред жилищен блок в пловдивския жилищен квартал "Тракия". Полицията в града разследва тежко криминално престъпление.
Районът е отцепен. По неофициална информация на NOVA човешките останки са намерени в найлонов плик от бездомник, който веднага подал сигнал в полицията.
Засега няма официална информация какво точно се е случило. Местните казват, че кварталът е много спокоен и там престъпления рядко се случват. Не знаят да има изчезнал техен съсед. Според хората, които живеят в района, черният чувал за смет е оставен до кофите за боклук още във вторник вечерта.
На място са изпратени полицейски екипи и криминалистична лаборатория. Това потвърди кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, който също е отишъл на място. На място са пристигнали и началникът на Пето районно управление гл. инспектор Николай Кирков, както и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов, съобщава "Фокус".