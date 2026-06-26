България

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Свидетели описват шокиращи детайли от инцидента

26 юни 2026, 19:14
След опустошителните земетресения: Илияна Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ

След опустошителните земетресения: Илияна Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ
„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи
Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив
Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил

Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил
Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи

Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи
Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно
Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи
Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

Р азтърсващ разказ за миговете от трагедията на магистрала „Тракия", при която загинаха две деца на 9 години. Пред камерата на NOVA застана бащата на друго момче от школата на „Славия”. Като част от групата, която пътувала към турнира в Албена, те са били непосредствено зад ударения автомобил. Така, буквално на секунди от катастрофата, те стават свидетели на ужаса.

Броени минути преди жестокия удар, всички деца от клуба играели заедно по време на почивка по пътя, разказва мъжът. Той иска да остане анонимен, за да не го види детето му, което все още не знае цялата истина за случилото се.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

„Загубихме две деца на България, на всички. Те бяха прекрасни хора и талантливи футболисти. Нашето дете стана свидетел на част от нещата. Все още не осъзнава, но той видя, когато треньорът му беше изваден от колата и оттогава само това му в главата. Пита как е тренерът, ще се оправи ли. Още не знае за съотборниците си. Синът ми видя всичко от много близо… Страхуваме се за детето си”, споделя бащата.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

На магистралата само една кола деляла неговата от пометената от тира.

„Видяхме как шофьорът на тира слиза, изтича до колата, видя какво става. Докато и ние вървяхме натам, каза само: „Убих хората, убих хората! Гръмна ми гумата, камионът стана неуправляем, не можех да го удържа”. Това, което се случва по пътищата, е безумие! Виновни сме абсолютни всички ние. Само ние можем да спасим бъдещето на България, което е в децата ни”, казва още свидетелят на трагедията.

В онези мигове от другата страна на магистралата е Веселин. Той кара на секунди след камиона, който минава в насрещното и помита колата с жертвите.

Ужасът на "Тракия": Говори мъжът, подал сигнал до 112 за смъртоносната катастрофа

„Видях тира, който се беше сгънал, беше размазан, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек и антифриз. В този момент не знаех, че има ударена кола. Тръгнах да обикалям и видях, че шофьорът на камиона беше слязъл. После видях и колата – беше в ужасяващо състояние”, разказва очевидецът.

Той веднага подава сигнал на телефон 112. Тръгва към пометения автомобил, за да помогне, но друг човек го спира с думите: „Недей да ходиш, момче, нищо не можеш да направиш. Недей да гледаш, много е зле положението”.

Минути по-късно Веселин опитва да спре непознато момиче да стигне до мястото. „То тичаше между колите и викаше: „Тренер, тренер, къде е треньорът?” Аз се опитах да я спра да не стига до колата, но не успях. Тя отиде, видя за какво става въпрос и рухна. Погледът ѝ беше нещо, което на никого не пожелавам. Много, много тежко…”, продължава разказа си Веселин.

Ужасът на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки (ОБЗОР)

Той има професионална шофьорска книжка. Направил е и снимки на катастрофиралия камион. Казва, че не е видял следи от гръмнала гума.

Разследването на катастрофата продължава. Основната версия е износване на гумите на камиона. 

А треньорът на децата, пострадал в жестоката катастрофа, днес беше изписан от болницата.

 

Източник: NOVA    
катастрофа магистрала Тракия пътнотранспортно произшествие очевидци разследване безопасност на пътя Славия жертви инцидент пътна обстановка
Последвайте ни

По темата

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре

АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Свят Преди 5 минути

Полицията отцепи района около 108-етажния „Ситик Тауър“, а властите все още не са излезли с официална информация.

<p>Геологът Злати Златев: Бях шеф на човекоядци в Мозамбик</p>

Историята на българския Индиана Джоунс - шамани, магии и скъпоценни камъни

България Преди 23 минути

Участвах в шамански ритуали с духове

<p>Брюксел иска да спре закрилата за украински мъже в наборна възраст</p>

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци, но въвежда нови ограничения

Свят Преди 2 часа

Европейската комисия предлага промени в статута, които могат да засегнат украинските мъже в наборна възраст.

,

Сватба няма да има: Брад Пит попари слуховете за брак с Инес де Рамон

Любопитно Преди 2 часа

Напук на слуховете за годеж, Брад Пит няма намерение да се жени за Инес де Рамон. Въпреки че семейството му я обожава и я смята за част от фамилията, актьорът предпочита спокойствието пред нов брак след тежкия развод с Анджелина Джоли

Един от най-близките хора на Путин: Кой беше Сергей Иванов

Един от най-близките хора на Путин: Кой беше Сергей Иванов

Свят Преди 3 часа

Кремъл потвърди смъртта на 73-годишния Сергей Иванов, заемал ключови постове в руската власт повече от две десетилетия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Любопитно Преди 3 часа

42-годишната актриса и режисьор Оливия Уайлд прикова погледите в Лос Анджелис по време на премиерата на новия си трилър „Поканата“. Звездата се появи с дръзка рокля по поръчка на Saint Laurent и направи откровени признания за личния си живот

<p>Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин</p>

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

Свят Преди 3 часа

Дългогодишният съратник на Владимир Путин заемаше ключови постове в КГБ, ФСБ, Кремъл и руското правителство.

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Любопитно Преди 3 часа

Боксовата легенда Владимир Кличко пристига в София следващата седмица по покана на БФБокс. Световният шампион ще се срещне с Енчо Керязов и Весела Лечева, а основна тема на визитата ще бъде Европейското първенство по бокс през септември

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

България Преди 3 часа

Магистратите приеха, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление

<p>Първо обвинение след акцията на ГДБОП в Кметство &bdquo;Приморски&ldquo; във Варна</p>

49-годишен варненец е обвинен за документно престъпление след акцията в район „Приморски“

България Преди 3 часа

Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура във Варна

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

77-годишният Лайънъл Ричи беше хоспитализиран по спешност, след как му прилоша по средата на откриващия концерт от новото му турне в Минесота. Четирикратният носител на „Грами“ опита да продължи да пее седнал, но се наложи шоуто да бъде отменено

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

България Преди 4 часа

Инспекциите на „Морска администрация“, „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и „Гранична полиция“ ще продължат през целия летен сезон

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Свят Преди 4 часа

Инцидентът в Тексас не доведе до пострадали, а футболистите завършиха заниманието си по план

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Любопитно Преди 4 часа

73-годишният будистки монах Чан Чай Сианг спечели голямата награда от 1 милион малайзийски рингита. Вместо да промени скромния си начин на живот в отшелничество обаче, той обяви, че ще дари абсолютно цялото богатство за благотворителност

<p>Ето кои храни вече струват по-малко - кошницата остава около 55 евро&nbsp;</p>

Ето кои храни вече струват по-малко - малката потребителска кошница остава около 55 евро

България Преди 4 часа

От края на април индексът на тържищните цени е спаднал с близо 14%, а най-голямо поевтиняване има при доматите, пипера и тиквичките

<p>Медицинско чудо в Бургас: Дете пребори опасна &bdquo;хладилна бактерия&ldquo;, която поразява мозъка</p>

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

България Преди 4 часа

Медиците диагностицираха листериозен менингит и приложиха целенасочено лечение, което доведе до пълно възстановяване на пациента

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Освободиха дива коза от частен имот в Априлци

sinoptik.bg
1

Двугърбо камилче се роди в Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

Ина Гаярди и Венелин Кондаков станаха родители на момиченце

Edna.bg

KIKO MILANO и Just Cavalli с впечатляваща лятна колаборация

Edna.bg

Григор Димитров призна: Положението не е много добро

Gong.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Етър 6:2, Маринов бележи

Gong.bg

НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола

Nova.bg

Изписаха от болница треньора, пострадал в катастрофата на „Тракия”

Nova.bg