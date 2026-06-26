Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

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Р азтърсващ разказ за миговете от трагедията на магистрала „Тракия", при която загинаха две деца на 9 години. Пред камерата на NOVA застана бащата на друго момче от школата на „Славия”. Като част от групата, която пътувала към турнира в Албена, те са били непосредствено зад ударения автомобил. Така, буквално на секунди от катастрофата, те стават свидетели на ужаса.

Броени минути преди жестокия удар, всички деца от клуба играели заедно по време на почивка по пътя, разказва мъжът. Той иска да остане анонимен, за да не го види детето му, което все още не знае цялата истина за случилото се.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

„Загубихме две деца на България, на всички. Те бяха прекрасни хора и талантливи футболисти. Нашето дете стана свидетел на част от нещата. Все още не осъзнава, но той видя, когато треньорът му беше изваден от колата и оттогава само това му в главата. Пита как е тренерът, ще се оправи ли. Още не знае за съотборниците си. Синът ми видя всичко от много близо… Страхуваме се за детето си”, споделя бащата.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

На магистралата само една кола деляла неговата от пометената от тира.

„Видяхме как шофьорът на тира слиза, изтича до колата, видя какво става. Докато и ние вървяхме натам, каза само: „Убих хората, убих хората! Гръмна ми гумата, камионът стана неуправляем, не можех да го удържа”. Това, което се случва по пътищата, е безумие! Виновни сме абсолютни всички ние. Само ние можем да спасим бъдещето на България, което е в децата ни”, казва още свидетелят на трагедията.

В онези мигове от другата страна на магистралата е Веселин. Той кара на секунди след камиона, който минава в насрещното и помита колата с жертвите.

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„Видях тира, който се беше сгънал, беше размазан, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек и антифриз. В този момент не знаех, че има ударена кола. Тръгнах да обикалям и видях, че шофьорът на камиона беше слязъл. После видях и колата – беше в ужасяващо състояние”, разказва очевидецът.

Той веднага подава сигнал на телефон 112. Тръгва към пометения автомобил, за да помогне, но друг човек го спира с думите: „Недей да ходиш, момче, нищо не можеш да направиш. Недей да гледаш, много е зле положението”.

Минути по-късно Веселин опитва да спре непознато момиче да стигне до мястото. „То тичаше между колите и викаше: „Тренер, тренер, къде е треньорът?” Аз се опитах да я спра да не стига до колата, но не успях. Тя отиде, видя за какво става въпрос и рухна. Погледът ѝ беше нещо, което на никого не пожелавам. Много, много тежко…”, продължава разказа си Веселин.

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Той има професионална шофьорска книжка. Направил е и снимки на катастрофиралия камион. Казва, че не е видял следи от гръмнала гума.

Разследването на катастрофата продължава. Основната версия е износване на гумите на камиона.

А треньорът на децата, пострадал в жестоката катастрофа, днес беше изписан от болницата.