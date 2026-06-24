Какво е състоянието на едно от пострадалите момчета при тежка катастрофа в Горна Оряховица?

Е дно от децата - 12-годишно момче, пострадало в тежка катастрофа в Горна Оряховица, е изведено от реанимация, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов". Другото пострадало момче - на 15 г., остава настанено в Детската реанимация на лечебното заведение.

Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

Припомняме, че пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа на 18 юни тази година.

Лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници.

Транспортираха двете сръбски деца от „Пирогов“ с хеликоптери от Летище София

След инцидента две от тях бяха транспортирани с хеликоптер към София и приети за лечение в "Пирогов".

Първоначално пациентите са настанени в Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново в критично състояние, но след преценка на медицинските специалисти са подадени сигнали за необходимост от преместването им в болница с по-високо ниво на компетентност.

Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в Сливен за 12-годишното момче, а вторият - от регионалната база в София за другото момче, след като пациентът е стабилизиран и подготвен за въздушен транспорт от болницата, където са проведени необходимите животоспасяващи мероприятия.

След кацане във Велико Търново двата авиомедицински екипа осъществяват транспортирането на пациентите до площадката на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Екатерина“ в София.

С екипи на Център за спешна медицинска помощ - София и под непрекъснатото наблюдение на авиомедицинските екипи пациентите са транспортирани до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“, където са настанени за лечение в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение.

От ЦСМПВ изказват благодарности на доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, за проведените консултации и добрата координация, както и на д-р Сибила Маринова и екипа на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново за своевременната подготовка на пациентите. Те благодарят и на всички екипи, участвали в успешното реализиране на двете мисии.