Каква е пътната обстановка в страната преди двата работни дни

П о данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ метеорологичната обстановка в страната е типична за зимния сезон. Температурите са в интервала от -8 градуса до 3 градуса, като времето е предимно ясно. Вятър духа във всички области, а пътните настилки са основно мокри, като на усойните места има частични заледявания. Пътищата са проходими при зимни условия.
На места е отчетена намалена видимост поради мъгла. В област Велико Търново тя е гъста, с видимост между 50 и 100 метра. В района на Кюстендил видимостта е до 150 метра, а в Перник има мъгла в участъка Извор – Друган.
- Ограничения за движение по автомагистралите
Въвежда се временна забрана за движение на товарни моторни превозни средства над 12 тона, включително състави с ремаркета и полуремаркета, по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“.
За посока Бургас, Благоевград и Варна ограничението важи на 30 декември 2025 г. от 14:00 до 20:00 часа, а за посока София – на 4 януари 2026 г. от 12:00 до 20:00 часа. Забраната не се отнася за специализирана пътна помощ.
По автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ ограниченията не важат за автобуси, превозващи пътници, както и за превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала „Тракия“ изключение е предвидено за обществен превоз на пътници, а в посока София – и за превози на опасни товари в участъка между пътен възел „Ихтиман“ и пътен възел „Вакарел“.
По преценка на водачите, по време на забраните могат да се използват обходни маршрути по други републикански пътища, при спазване на действащата организация на движение.
- Актуална информация по основните автомагистрали
По автомагистрала „Тракия“ в област София движението в района на Мухово, в посока Бургас, се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента.
В област Сливен има временни ограничения заради почистване на водостоци и окопи, а в област Бургас движението в посока София е с ограничена скорост до 90 км/ч поради ремонтни дейности.
По автомагистрала „Хемус“ в област София са въведени ограничения на скоростта до 90 км/ч, като тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента поради състоянието на настилката.
В тунел „Топли дол“ е въведена временна организация на движението с промени в лентите. В областите Ловеч, Шумен и Варна има участъци с ограничено или променено движение заради ремонтни дейности и монтаж на пътни съоръжения.
По автомагистрала „Струма“ в област Перник движението в посока София се осъществява с повишено внимание заради аварийни дейности по почистване на откоси, като част от лентите са временно затворени.
По автомагистрала „Марица“ в област Хасково движението към ГКПП „Капитан Андреево“ е ограничено в една лента с намалена скорост до 50 км/ч заради компрометирана дилатационна фуга.
По автомагистралите „Черно море“ и „Европа“ към момента няма въведени ограничения.
- Проходи и планински участъци
Няколко планински прохода остават напълно затворени за движение, сред които „Върбишки“ и „Златишки“, със срок целогодишно. Част от проходите са отворени за всички моторни превозни средства, докато в други са въведени ограничения за тежкотоварни автомобили над определен тонаж. Сред тях са „Троянски“, „Котленски“, „Петрохан“, „Вратник“, „Дюлински“, „Пампорово“, „Твърдишки“ и „Шипка“, където действат специфични забрани за товарни автомобили и теглене на ремаркета в зимния период.
АПИ апелира водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с пътните условия, въведените ограничения и пътната сигнализация, както и да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия.