Не стойте на открито, вкъщи затворете прозорците – съветите на ПБЗН за силния вятър

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи

28 декември 2025, 11:32
Източник: iStock/GettyImages

Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, съветват от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.

Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.

От Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията в планините са с отрицателни температури, мъгла, силен до ураганен вятър, на места с пориви над 100 км/ч. Много от съоръженията във високата планина няма да работят днес заради вятъра.

Условията за туризъм са лоши, предупредиха спасителите. Най-голяма снежна покривка има в Пирин.  На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, казаха още от ПСС.

За 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.

Източник: БТА/Нелли Желева    
силен вятър оранжев код жълт код безопасност прогноза за времето планински туризъм съвети за населението падащи предмети лавини пътуване
