АОВХ: Квотата за ваучери за храна може да се изчерпа до октомври, засегнати са 835 хиляди работещи

С егашната квота от около 818 млн. евро за ваучери за храна, разпределена за над 835 000 бенефициенти, вече не е достатъчна, за да покрие нарасналото търсене. До октомври 2026 г. тя може да се изчерпа.

За това предупреждават от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

По техни данни над 835 000 служители ще използват ваучери за храна през 2026 г. Същевременно 80% от работодателите вече предоставят максималната им стойност, която не е променяна от 2022 г. – 102,26 евро месечно.

От асоциацията обясняват, че ако квотата бъде изчерпана, работодателите имат три възможни варианта:

Работодателят спира да предоставя ваучери за храна с данъчно облекчение до приемането на нов Държавен бюджет; Работодателят замества част от сумата, която е давал под формата на ваучери за храна, с допълнителни средства към заплатата на служителите, но не предоставя пълния размер от 102.26 евро, а само част от нея, тъй като разходите му се вдигат с размера на данъците и осигуровките, които трябва да бъдат заплатени върху съответната сума; Работодателят изцяло замества ваучерите за храна с допълнителни средства към заплатата, като поема разходите за данъци и осигуровки за своя сметка, или разпределя част от данъчната тежест към служителите.

Проучване, поръчано от АОВХ, което сравнява хранителните ваучери с други социални политики и данъчни плащания, установява, че те са над седем пъти по-ефективни от другите социални разходи. Ваучерите за храна насърчават „светлата“ икономика и изсветляване на сивия сектор, което повишава данъчните приходи и стабилизира икономиката, а не създава допълнително парично предлагане и не увеличава инфлацията, отбелязват от Асоциацията.

Системата се прилага в 19 държави членки на ЕС, като никъде другаде не е въведена обща национална квота. България е единствената страна в ЕС с такова ограничение, което означава, че без актуализация на квотата, както и на стойността на ваучерите за храна, ролята им в социалната политика ще отслабне, а нейното изчерпване ще лиши служителите от тази придобивка преди края на годината, казват още от АОВХ.