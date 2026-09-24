„Мислех, че я слагам в креватчето, а я сложих във фурната“: Майката, убила бебето си, научи присъдата си

М айката от щат Мисури, която заяви пред полицията, че погрешно е сложила едномесечното си бебе във фурната вместо в креватчето и по този начин го е убила, научи присъдата си.

Във вторник, 22 септември, съдия в окръг Джаксън осъди 28-годишната Марая Томас от Канзас Сити на 13 години лишаване от свобода в Департамента по изправни учреждения на Мисури за застрашаване на добробита на дете, довело до смърт, показват електронните съдебни регистри.

Томас се призна за виновна по обвинението във връзка със смъртта на дъщеря си За'Рия Мей през февруари 2024 г.

Като част от споразумението с прокуратурата, Томас се съгласи да признае вината си по обвинението за застрашаване на детето, в замяна на което прокурорите оттеглиха обвинението в умишлено убийство от първа степен.

Хронология на трагедията

На 10 февруари 2024 г. полицията бе повикана на адрес на „Форест Авеню“ след сигнал за бебе, което не диша. На място органите на реда се сблъскаха с ужасяваща гледка, откривайки едномесечното момиченце с тежки изгаряния.

Детето бе обявено за мъртво още на местопроизшествието.

Според наказателната жалба Томас е заявила пред полицаите, че е „слагала детето си да подремне и без да иска го е сложила във фурната вместо в креватчето“.

„Мислех, че я слагам в креватчето ѝ, а без да искам я сложих във фурната“, е казала Томас и на дядото на кърмачето, който даде свидетелски показания пред разследващите.

Реакцията на правосъдието

Окръжният прокурор Джийн Питърс Бейкър заяви в официално изявление:

„Благодарни сме на всички служби за спешна помощ и на прокурорите, които работиха на терен, за да повдигнат тези обвинения. Признаваме ужасяващото естество на тази трагедия и сърцата ни са натежали от загубата на този скъпоценен живот. Вярваме, че правосъдната система ще реагира по съответния начин на тези ужасни обстоятелства“.

Адвокатът на Марая Томас отказа незабавен коментар след произнасянето на присъдата.