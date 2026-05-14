България

Държавно спецзвено ще бори високите цени

До седмица правителството ще предложи конкретни мерки за овладяване на инфлацията

14 май 2026, 17:27
Източник: БТА

"Оттук нататък ще помолим Народното събрание за още една седмица, в която да има възможност да се дебатира. Но това, което ще започнем, е засилване на контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива трудът".

Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг в Министерски съвет след срещата относно мерките за овладяване на цените с премиера Румен Радев.

"Всички се обединихме около основните приоритети, а те са следните: трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост. Тук говоря за цените на храните. Трябва да има повече български храни по щандовете на търговските обекти, качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки. В същото време, докато активно се работи от гледна точка на правителството и на Народното събрание по дефиниране на тези мерки и съответно по тяхното изпълнение, правителството ще работи в пълен синхрон с различни институции, с различни организации към изграждането на една дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие, на българското животновъдство, което е в състояние на абсолютен колапс. Предвид силната ангажираност на различни агенции, браншови организации, на бизнеса, беше поискано повече време за коментари, за да може да се включат по-качествено в обсъждането между първото и второто четене на този проектозакон, който беше внесен от "Прогресивна България" и който тепърва предстои да дойде на нашите бюра като представители на изпълнителната власт", каза министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Предвид тази силна експертиза и ниво на ангажираност, беше взето решение да се удължи срока с още една седмица на самото обсъждане, за да може да се вземат предвид всички гледни точки. Като цяло мога да заявя, че посоката беше подкрепена от индустрията, от бизнеса. Тук трябва да се даде малко повече техническо време, една седмица допълнение, за да се калибрират вече самите мерки и за да може те да бъдат подложени на ред технически корекции. Но посоката е същата. Всички сме се обединили около основната теза, която е заложена в законопроекта отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Бяха изказани мнения от различни страни, свързани с въвеждането на твърд таван на надценките, като също така бяха споделени доста шокиращи, бих казал, данни от гледна точка на към момента заложени надценки, които са в диапазон шестдесет и пет - деветдесет и пет процента в зависимост от продуктовата категория в мрежата на веригите и на другите търговски обекти. При една нормална норма на възвращаемост, която е приета в индустрията от двадесет до тридесет и пет процента, все пак преобладаваха мненията, че трябва да вървим към една все пак пазарна ситуация овладяване на цените, които да спазват всички принципи на свободната конкуренция. Така че преобладаваха тези мнения и ние ще запазим тази посока с пазарни принципи да заложим на отчетност, на прозрачност, на проследяемост на, на веригата на доставки, за да може да се преборим с тази нелека ситуация", подчерта Пулев.

"Беше изказано и желание да се подобри координацията между институциите и това е Основен приоритет и на нашето управление и на правителството ще бъде създадено едно спецзвено, към което ще бъдат включени представители на различни контролни органи, на регулаторни органи. Тук говорим за всички ресорни структури, които имат отношение по тази тема, тъй като ще изискваме от тях еженеделна отчетност, коментари, действия, всичките правомощия, които са ни дадени, да може ние в един общ синхрон и взаимодействие да работим. Тук искам да акцентирам върху думата координация. Това звено ще се фокусира предимно върху координацията на контролните органи, на всичките структури, които са свързани с тази много наболяла тема", поясни Пулев.

"Беше отворена и също така дискусията за предоставяне на допълнителни финансови стимули. Като тук искам да заявя, че изпреварващо ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане да почнат да се разработват ред инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни гаранционни продукти към българските земеделци и производители, така че да възвърнем заедно славата на тези традиции. Знаем, че земеделието е в състояние на колапс и ние трябва да направим всичко възможно не само краткосрочно да овладеем цените, но и да имаме една дългосрочна визия и една мрежа за подкрепа на българския бизнес", заяви Пулев.

"Не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем. Ще следваме тази линия и тази посока. Повече отчетност, прозрачност, дисциплина и по-добър синхрон с всички контролни органи и с регулаторите", добави Пулев.

