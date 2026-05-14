Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

И ма хора, които гледат “Като две капки вода” само в понеделник вечер. Има и хора, за които шоуто никога не спира. Новият гост в “Капките Podcast” е човекът, който години наред стои зад най-гледаното шоу в България - продуцентът Кирил Киров - Кико. В откровен разговор той повдига завесата зад кулисите на шоуто, разказва за напрежението преди всеки лайв, отношенията с Рачков и Геро, най-големите гафове в историята на формата и цената, която плаща в личния си живот заради шоубизнеса.

Седем дни работа за една вечер магия

Докато зрителите виждат няколко часа шоу, зад кулисите подготовката никога не спира. “Всеки лайв се създава непрестанно през цялата седмица преди него. Реквизит, осветление, костюми, грим - всички отдели работят, а през това време участниците репетират”, разказва Кико. Оказва се, че дори изборът дали една имитация да бъде по референция на видеоклип или концертно изпълнение не е случаен: “Това го решава режисьорът. Не всички клипове могат да бъдат пресъздадени, а и не винаги артистът е себе си там”. Като пример той дава Майкъл Джексън: “На сцена той е много характерен, танцува, контактува с публиката, а във видеоклиповете често е в друга роля”.

“Давай!” - какво се случва в слушалките на Рачков и Геро?

Макар вече да не е режисьор на предаването, Кико признава, че все още държи комуникацията с водещите близо до себе си. “Мисля, че това ме кара да се чувствам сякаш имам контрол… въпреки че с Рачков и Геро това не винаги е възможно”, смее се той. А какво реално се случва в слушалките на водещите по време на жив ефир? “Обикновено им крещя: Давай!”. Истината обаче е, че голяма част от шегите се раждат именно зад кадър и в комуникацията между екипа: “Много често ние самите се смеем на нещо помежду си, а ако Рачков и Геро го харесат - го казват и в ефир”. Кой всъщност командва в шоуто? “Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така”, признава Кико в “Капките Podcast”.

Гафът, който едва не проваля Финала на стадиона

Сред най-напрегнатите моменти в историята на шоуто остава Финалът на Националния стадион “Васил Левски”. Причината? Буквално минути преди началото на шоуто цялата комуникационна система, по която работи екип на Форумул 1, рухва. Без връзка между режисьор, водещи, оператори и звукари, хаосът изглежда напълно реален. Как шоуто все пак успява да влезе в ефир и какво се случва в тези критични минути зад кулисите? - Кико разказва за първи път в “Капките Podcast”.

Тайните, които зрителите не виждат

Зад усмивките, аплодисментите и блясъка на шоуто понякога стои напрежение, за което зрителите дори не подозират. В “Капките Podcast” Кико повдига завесата над една от най-обсъжданите теми около шоуто - как се справят участниците и рухват ли психически. Кико признава - за щастие, досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона, но за сметка на това има един, който е получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип. Каква е ролята на продуцента, когато един участник рухне психически? Да говори с него и да го успокои. Какво им казва? Отговорът в новия епизод на “Капките Podcast”.

Кариерата срещу личния живот

Извън телевизията и шоубизнеса, разговорът става много по-личен. “Заради кариерата си жертвах личния си живот”, признава Кико. И макар да не съжалява за професионалния си път, днес разбира думите на Маги Халваджиян много по-добре: “Първо оправи личния си живот, после гледай кариерата си”. Продуцентът говори открито и за психичното здраве - тема, която според него не бива да бъде табу: “Ходя на психолог от 18-годишен и смятам, че ако всички хора правеха така, нямаше да има войни”.

Защо пенсионираха стария Бутон на късмета? Как изглежда хаосът зад най-гледаното шоу в България? И каква е цената да живееш постоянно “в ефир”? Кирил Киров - Кико разказва историите, които зрителите никога не виждат, в новия епизод на “Капките Podcast”.