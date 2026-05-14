Любопитно

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

14 май 2026, 16:28
Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)
Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)
Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята
Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни
Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение
Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen
Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога
Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

И ма хора, които гледат “Като две капки вода” само в понеделник вечер. Има и хора, за които шоуто никога не спира. Новият гост в “Капките Podcast” е човекът, който години наред стои зад най-гледаното шоу в България - продуцентът Кирил Киров - Кико. В откровен разговор той повдига завесата зад кулисите на шоуто, разказва за напрежението преди всеки лайв, отношенията с Рачков и Геро, най-големите гафове в историята на формата и цената, която плаща в личния си живот заради шоубизнеса.

  • Седем дни работа за една вечер магия

Докато зрителите виждат няколко часа шоу, зад кулисите подготовката никога не спира. “Всеки лайв се създава непрестанно през цялата седмица преди него. Реквизит, осветление, костюми, грим - всички отдели работят, а през това време участниците репетират”, разказва Кико. Оказва се, че дори изборът дали една имитация да бъде по референция на видеоклип или концертно изпълнение не е случаен: “Това го решава режисьорът. Не всички клипове могат да бъдат пресъздадени, а и не винаги артистът е себе си там”. Като пример той дава Майкъл Джексън: “На сцена той е много характерен, танцува, контактува с публиката, а във видеоклиповете често е в друга роля”.

  • “Давай!” - какво се случва в слушалките на Рачков и Геро?

Макар вече да не е режисьор на предаването, Кико признава, че все още държи комуникацията с водещите близо до себе си. “Мисля, че това ме кара да се чувствам сякаш имам контрол… въпреки че с Рачков и Геро това не винаги е възможно”, смее се той. А какво реално се случва в слушалките на водещите по време на жив ефир? “Обикновено им крещя: Давай!”. Истината обаче е, че голяма част от шегите се раждат именно зад кадър и в комуникацията между екипа: “Много често ние самите се смеем на нещо помежду си, а ако Рачков и Геро го харесат - го казват и в ефир”. Кой всъщност командва в шоуто? “Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така”, признава Кико в “Капките Podcast”.

  • Гафът, който едва не проваля Финала на стадиона

Сред най-напрегнатите моменти в историята на шоуто остава Финалът на Националния стадион “Васил Левски”. Причината? Буквално минути преди началото на шоуто цялата комуникационна система, по която работи екип на Форумул 1, рухва. Без връзка между режисьор, водещи, оператори и звукари, хаосът изглежда напълно реален. Как шоуто все пак успява да влезе в ефир и какво се случва в тези критични минути зад кулисите? - Кико разказва за първи път в “Капките Podcast”.

  • Тайните, които зрителите не виждат

Зад усмивките, аплодисментите и блясъка на шоуто понякога стои напрежение, за което зрителите дори не подозират. В “Капките Podcast” Кико повдига завесата над една от най-обсъжданите теми около шоуто - как се справят участниците и рухват ли психически. Кико признава - за щастие, досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона, но за сметка на това има един, който е получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип. Каква е ролята на продуцента, когато един участник рухне психически? Да говори с него и да го успокои. Какво им казва? Отговорът в новия епизод на “Капките Podcast”.

  • Кариерата срещу личния живот

Извън телевизията и шоубизнеса, разговорът става много по-личен. “Заради кариерата си жертвах личния си живот”, признава Кико. И макар да не съжалява за професионалния си път, днес разбира думите на Маги Халваджиян много по-добре: “Първо оправи личния си живот, после гледай кариерата си”. Продуцентът говори открито и за психичното здраве - тема, която според него не бива да бъде табу: “Ходя на психолог от 18-годишен и смятам, че ако всички хора правеха така, нямаше да има войни”.

Защо пенсионираха стария Бутон на късмета? Как изглежда хаосът зад най-гледаното шоу в България? И каква е цената да живееш постоянно “в ефир”? Кирил Киров - Кико разказва историите, които зрителите никога не виждат, в новия епизод на “Капките Podcast”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - "Капките Podcast" можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Като две капки вода Капките Подкаст Кирил Киров - Кико Продуцент Зад кулисите Шоубизнес
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Любопитно Преди 34 минути

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 45 минути

Младен Шишков заема длъжността

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 1 час

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

България Преди 2 часа

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

България Преди 2 часа

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

България Преди 2 часа

Задържан е 16-годишен

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 3 часа

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Любопитно Преди 3 часа

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

България Преди 3 часа

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

<p>Конституционният съд отмени мерките срещу ценовия шок при петрола и газа</p>

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

България Преди 4 часа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 4 часа

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

<p>Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин</p>

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Свят Преди 4 часа

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

България Преди 4 часа

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 4 часа

Първият тест може да се проведе още на 19 май

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Edna.bg

Съществува ли друга версия на теб? Нова теория твърди, че живеем в безброй паралелни вселени

Edna.bg

Ивелин Попов със силни думи за напусналия Ботев Пловдив Николай Минков

Gong.bg

Христо Арангелов: Всеки мач е финал за нас

Gong.bg

На първо четене: Приеха създаването отново на Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg