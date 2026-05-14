Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

"Скъпи приятели, колеги и симпатизанти на ГЕРБ, Изборите отминаха и е време за честен анализ и трезва преценка. В тази връзка реших да затворя една важна страница от моя политически път и поисках от лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов и Изпълнителната комисия да бъда сменен като областен координатор", съобщи във Фейсбук Георги Мараджиев.

"Но не защото бягам от отговорност, а защото се впускам в надпреварата за друга моя близка до сърцето ми кауза – изборите за кмет на община Стамболийски. Ще го направя защото вече три години не мога да търпя, това, което виждам да се случва там. Разхищение на средства, загуба на милиони, липса на приемственост и визия за бъдещото на общината", подчерта Мараджиев.

"Бих искал да изкажа своята искрена благодарност към Изпълнителната комисия и лично към председателя на партията Бойко Борисов за гласуваното доверие и предоставената възможност да координирам дейността на партия ГЕРБ в област Пловдив през изминалите години.

Оставам като част от екипа на ГЕРБ и като член на Контролната комисия на ГЕРБ. Поздравявам Младен Шишков и му пожелавам успех за новия пост като областен координатор на ГЕРБ Пловдив област", добави Мараджиев.