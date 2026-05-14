Украйна разби най-голямата руска атака

95% от руските дронове са били свалени и неутрализирани

14 май 2026, 21:35
У крайна днес преживя най-голямата руска атака и успешно устоя на опита за претоварване на противовъздушната ѝ отбрана, предава "Укринформ".

"Успешно устояхме на опит за претоварване на противовъздушната ни отбрана с ударни безпилотни летателни апарати. Повече от 1500 за ден. Това никога не се е случвало по света", коментира съветникът на украинския министър на отбраната Сергий Бескрестнов.

Той отбеляза, че 95% от руските дронове са били свалени и неутрализирани, което според него е "фантастичен резултат".

"Нисък поклон пред всички военнослужещи от всички родове войски и доброволчески формирования, които ни защитиха", добави Бескрестнов.

Процентът на сваляне на руските ракети е бил по-нисък - 73% и те са нанесли най-големи щети, особено в Киев.

"Има попадения в жилищни сгради и на територията на граждански предприятия... Особено цинични бяха многократните балистични удари на едни и същи места през няколко часа. Така врагът се опита да убие спасителите, работещи на място", отбеляза Бескрестнов. ю

По думите му целта на атаката са били обекти на критичната инфраструктура, железопътни линии и логистика. Най-голямата загуба обаче са човешките животи - осем души са убити в Киев, включително 13-годишно дете. Издирването на още 20 души продължава, а ранените са над 40.

