Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

Регулаторът се самосезира след сигнали за необосновано увеличение на цените от някои застрахователи

5 май 2026, 06:55
К омисията за финансов надзор (КФН) започва проверка на начина, по който се формират цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Повод за самосезирането на регулатора са постъпили сигнали от граждани и публикации в медиите, които поставят под съмнение обосноваността на увеличенията при някои застрахователни компании.

КФН проверява цените на „Гражданска отговорност“

От институцията съобщават, че ще бъдат анализирани решенията на управителните органи – съветите на директорите на дружествата, предлагащи този вид застраховка. Освен това КФН ще изиска и прегледа детайлни технически обосновки за всяко отчетено поскъпване, включително използваните методики за изчисление на премиите, оценката на риска и влиянието на пазарните фактори.

Проверката идва на фона на засилено обществено внимание към цените на „Гражданска отговорност“, която е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства в България. През последните години стойността на полицата варира значително в зависимост от профила на водача, мощността на автомобила и региона, в който той се използва. Въпреки това, рязко или необяснимо увеличение на цените често предизвиква недоволство сред потребителите.

Шоково поскъпване на "Гражданска отговорност"

Експерти в сектора отбелязват, че цената на застраховката се влияе от редица фактори – броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, размера на изплащаните обезщетения, както и разходите на застрахователите. Съществено значение имат и европейските регулации, които изискват поддържане на определени нива на резерви и платежоспособност от страна на дружествата.

Вдигат цената на „Гражданската отговорност”

От КФН подчертават, че целта на проверката е да се гарантира прозрачност на пазара и защита на потребителите. При установяване на нарушения или необосновани практики, регулаторът има правомощия да наложи санкции и да изиска корекции в ценовата политика на съответните компании.

Очаква се резултатите от проверката да дадат по-ясна картина за състоянието на пазара на задължителните автомобилни застраховки у нас и да внесат повече яснота за потребителите относно начина, по който се определят цените.

Източник: КФН    
