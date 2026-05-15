Любопитно

15 май: Когато Елън Чърч разби „мъжкия свят“ в небето

Вижте какво се е случило на този ден в историята

15 май 2026, 06:36
15 май: Когато Елън Чърч разби „мъжкия свят“ в небето
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П реди близо век пътуването със самолет не е имало нищо общо с днешния комфорт и изискано обслужване. В ранните години на авиацията пасажерите са били изложени на шум, силни турбуленции и сериозен дискомфорт, а грижата за тях е била спорадична и поверена изцяло на мъжкия наземен персонал или помощник-пилотите.

Всичко това се променя на 15 май 1930 г., когато един полет на Boeing Air Transport (днешната United Airlines) от Оукланд до Чикаго бележи началото на нова ера. На борда се качва 25-годишната Елън Чърч – първата жена стюардеса в света, която поставя началото на една от най-романтичните и същевременно трудни професии.

Една смела идея и един скептичен свят

Историята на Елън Чърч започва с мечтата ѝ да бъде пилот – желание, което по онова време е изглеждало почти абсурдно за една жена. Като квалифицирана медицинска сестра, тя разбира, че присъствието на медицинско лице на борда би успокоило пасажерите, много от които изпитвали панически страх от летене.

С много упоритост тя успява да убеди Стив Стимсън, мениджър в авиолиниите, че жените сестри могат да се грижат за болните от „въздушна болест“, да помагат с храната и дори да вдъхват кураж на пътуващите.

Въпреки първоначалния скептицизъм на ръководството, идеята е приета за тримесечен пробен период, а Елън е натоварена със задачата да наеме още седем момичета, които по-късно ще станат известни като „Оригиналните осем“.

Повече от сервиране: Тежката работа зад облаците

Противно на днешните представи за елегантност, работата на първите стюардеси е била физически изтощителна и далеч не се е изчерпвала с усмивка и чаша вода. На 15 май 1930 г. Елън Чърч не просто е проверявала билетите – тя е помагала при зареждането на самолета с гориво, почиствала е кабината, пренасяла е тежките куфари на пътниците и дори е участвала в ръчното избутване на самолета в хангара.

Изискванията към тези първи дами са били сурови: трябвало е да бъдат неомъжени, под 25 години, да тежат по-малко от 52 килограма и да не са по-високи от 160 см – ограничения, наложени от тесните кабини и малката товароподемност на тогавашните машини.

Революция в авиацията и трайното наследство

Успехът на Елън Чърч е светкавичен. Присъствието на жени на борда буквално променя психологията на пътуването – пътниците се чувствали по-сигурни, виждайки, че „дори крехки момичета не се страхуват от височините“.

Скоро след нейния първи полет всички големи авиокомпании по света започват да наемат стюардеси, осъзнавайки, че обслужването е ключът към привличането на клиенти.

Самата Елън лети само 18 месеца, преди контузия да прекрати летателната ѝ кариера, но тя оставя след себе си стандарт, който десетилетия наред ще определя облика на гражданското въздухоплаване.

Тя проправи път на милиони жени по целия свят, превръщайки кабината на самолета в място, където грижата, професионализмът и смелостта се срещат на 10 000 метра височина.

  • Как един „провал“ създаде най-богатата мишка в света

На 15 май 1928 г. в малко кино в Холивуд публиката става свидетел на събитие, което на пръв поглед не вещае световна революция. Прожектиран е краткият ням анимационен филм „Plane Crazy“. В него едно симпатично мишле с големи уши се опитва да полети със самолет, имитирайки прочутия по онова време Чарлз Линдберг. Тогава никой – дори самият създател Уолт Дисни – не подозира, че тези няколко минути на екрана ще поставят началото на най-голямата медийна империя в историята и ще родят икона, по-разпознаваема от Дядо Коледа.

Историята на Мики Маус всъщност започва с един тежък бизнес провал. Малко преди това Уолт Дисни губи правата върху първия си успешен герой – Осуалд Щастливия заек, след подъл ход на своя дистрибутор. Останал почти без нищо, по време на дълго пътуване с влак от Ню Йорк към Калифорния, Уолт започва да скицира нов герой. Първоначалното име е „Мортимър“, но съпругата му Лилиан го убеждава, че името звучи твърде помпозно, и предлага нещо по-просто и приветливо: Мики. Така, от нуждата да оцелее в жестокия свят на киното, Дисни създава образа, който ще промени всичко.

„Plane Crazy“: Първият опит, който не покори света

В дебютния филм „Plane Crazy“, излязъл именно на 15 май, Мики Маус е доста по-палав и немирен, отколкото го познаваме днес. Заедно с него дебютира и неговата вечна половинка – Мини Маус. Интересен факт е, че в тази първа лента Мики дори няма ръкавици, а анимацията е сурова и направена с изключително ограничен бюджет. Първоначално филмът е ням и, колкото и да е странно днес, той не успява да намери дистрибутор. Публиката остава хладна, а кината не бързат да го купуват. Светът все още не е готов за магията на Дисни, но Уолт не се отказва.

След неуспеха на „Plane Crazy“ и следващия филм „The Gallopin' Gaucho“, Уолт Дисни решава да заложи всичко на една карта – звука. Той разбира, че бъдещето е в синхронизираното аудио. Така се ражда третият филм, „Параходът Уили“, който жъне невероятен успех. Едва тогава Уолт се връща към първия филм „Plane Crazy“, добавя му звук и го преиздава. Този упорит отказ да приеме провала превръща Мики Маус от обикновена рисунка в културен феномен. Мишката се превръща в символ на надеждата по време на Голямата депресия и в първия анимационен герой със звезда на Алеята на славата.

Елън Чърч Първа стюардеса История на авиацията Стюардеси Гражданско въздухоплаване Мики Маус Уолт Дисни Анимация Plane Crazy Ранно кино
Последвайте ни
Топло начало на деня, след обяд се задават гръмотевици и дъжд

Топло начало на деня, след обяд се задават гръмотевици и дъжд

Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
5 причини защо кучето не ви обръща внимание

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежки съдби: "Убийствата на честта" в Чечения

Тежки съдби: "Убийствата на честта" в Чечения

Свят Преди 1 час

Северен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания

Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Той грабна победата след оспорван и запомнящ се сблъсък срещу непоклатимата Спирова

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

България Преди 11 часа

С промените се въвежда задължение за компетентните правоприлагащи органи да уведомяват относно процесуалните права

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

Свят Преди 12 часа

Дендиас: Не искам да си представя какво би станало, ако се беше ударил в пътнически кораб

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Свят Преди 13 часа

Рубио: Украинските въоръжени сили в момента са най-силните в цяла Европа

Общината ще придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Общината ще придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 13 часа

Имотът в момента се управлява от областния управител на София

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Свят Преди 13 часа

Муцунски: Диалогът не е задължително да означава отстъпление

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Любопитно Преди 14 часа

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Държавно спецзвено ще бори високите цени

Държавно спецзвено ще бори високите цени

България Преди 14 часа

До седмица правителството ще предложи конкретни мерки за овладяване на инфлацията

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 14 часа

Младен Шишков заема длъжността

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

България Преди 15 часа

Председателят на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете

МОН обяви инструкции за предстоящите матури

МОН обяви инструкции за предстоящите матури

България Преди 15 часа

Идентификационната бланка с личните данни ще е неизменно свързана с първия лист

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Любопитно Преди 15 часа

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

<p>Си нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису</p>

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Свят Преди 15 часа

Докато двамата лидери си разменяха исторически послания за партньорство, китайските готвачи заложиха на сигурно, адаптирайки традиционното меню към прословутия американски вкус за бързо хранене и любими домашни класики

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 15 часа

Пациентът е получил масивен инфаркт

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 15 часа

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 15 май, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 15 май, петък

Edna.bg

Арбелоа: Мбапе не ме е разбрал правилно

Gong.bg

Скандали с Флорентино Перес и мощни освирквания за Мбапе при победа на Реал Мадрид

Gong.bg

Дара се класира за големия финал на "Евровизия"

Nova.bg

Защо загубата на Орбан нанесе удар на крайнодесните в Европа, но им показа и посоката

Nova.bg