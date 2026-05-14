Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни съюзници по време на войната с Иран.

В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на НАТО, ако съюзници отказват съдействие по време на конфликт.

Рубио заяви, че винаги е подкрепял НАТО, включително защото Алиансът дава на САЩ достъп до бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток или Африка.

САЩ ще преразгледат членството си в НАТО

„Когато партньори от НАТО ви отказват използването на тези бази, а основната причина НАТО да е полезен за Америка се отрича от страни като Испания, тогава какъв е смисълът на Алианса? Започва да изглежда като „те са съюзници, когато искат да бъдат“, каза той.

Държавният секретар уточни, че част от страните в НАТО са били „много полезни“ съюзници на САЩ.

„Само като пример, Португалия. Те заявиха „да“, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Още такива страни - Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи“, заяви Рубио.

По думите му има „напълно легитимни въпроси“ за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на САЩ достъп до бази.

„Защо тогава сме там? Само за да ги защитаваме, но не и за да защитаваме нашия национален интерес? Това е много легитимен въпрос, който трябва да бъде разгледан“, попита Рубио.

Марко Рубио поздрави България за активната ѝ роля в НАТО

Той коментира и войната в Украйна, като посочи, че единствено САЩ могат да посредничат за дипломатическо уреждане на конфликта.

„Готови сме да съдействаме за дипломатически край на войната“, каза Рубио.

По думите му Украйна може да има нужда от две десетилетия, за да възстанови икономиката си след войната. Той изрази надежда, че Москва и Киев скоро ще възобновят преговорите за мир.

„Готови сме да изиграем ролята на посредник и да доведем това до край. Мисля, че сме единствената страна в света, която може да го направи. Ако някой друг иска да опита, нека го направи, но и двете страни ни казват, че ние сме единствените, които могат“, подчерта държавният секретар.

Рубио каза още, че Украйна в момента разполага с най-силната армия в Европа заради натрупания боен опит и мащабната военна помощ, която е получила.

„Украинските въоръжени сили в момента са най-силните в цяла Европа, до голяма степен заради помощта, която са получили, но и заради бойния опит, който са натрупали“, поясни той.

Държавният секретар на САЩ заяви, че Русия дава огромни загуби на бойното поле.

„Руснаците губят по 15-20 хиляди войници месечно, убити. Не ранени, а именно убити“, отчете Рубио.

Той призна, че през последните месеци инерцията около преговорите е отслабнала, тъй като и двете страни виждат основания за победа. Украйна е по-уверена в позициите си на фронта и е преминала през зимата, докато Русия се чувства по-уверена заради поскъпването на петрола.

Въпреки това Вашингтон се надява Москва и Киев да се върнат към преговорите.

„Надяваме се, дали заради изявлението на Владимир Путин, или по други причини, скоро да стигнем до момент, в който двете страни отново ще се върнат на масата за преговори“, добави Рубио.