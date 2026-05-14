Свят

Иран пусна китайските кораби през Ормузкия проток

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол премина

14 май 2026, 20:56
Иран пусна китайските кораби през Ормузкия проток
Източник: AP/БТА

И ран започна да позволява на някои китайски кораби да преминават през Ормузкия проток, след като е било постигнато разбирателство за иранските правила за контрол и управление на плаването в протока, съобщи днес полуофициалната иранска агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите, предаде "Ройтерс".

Съобщението бе направено, след като американският президент Доналд Тръмп, който е на държавно посещение в Китай, се споразумя с китайския лидер Си Цзинпин, че протокът трябва да бъде отворен за свободното движение на енергия. Тази стъпка е в отговор на исканията на китайския външен министър и посланика в Иран, като Техеран се съгласи да улесни преминаването на редица китайски кораби в съответствие със стратегическото партньорство между двете страни.

След седмици на блокада: Първи кораби със стоки влизат в иранските пристанища

Не е ясно доколко тази стъпка е променила ситуацията на място, като се има предвид, че Иран вече беше посочил по време на войната, че кораби от държави, незаемащи страна в конфликта, особено свързани с Китай, може да преминават през протока, стига да се съгласуват с иранските въоръжени сили.

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол премина през Ормузкия проток, след като беше блокиран в Персийския залив повече от два месеца заради войната между САЩ и Иран. 

Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток

След началото на ударите на САЩ и Израел на 28 февруари Иран наложи строги ограничения върху транзита през протока. Американската блокада на иранските пристанища, която започна няколко дни след споразумението за прекратяване на огъня в началото на април, удължи кризата в морския път, през който преминава една пета от световния трафик на петрол и природен газ, припомня "Ройтерс".

Източник: БТА, Елена Инджева    
Иран Китай Ормузки проток Петрол
Последвайте ни
Дара откри втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Дара откри втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Украйна разби най-голямата руска атака

Украйна разби най-голямата руска атака

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

България Преди 2 часа

С промените се въвежда задължение за компетентните правоприлагащи органи да уведомяват относно процесуалните права

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

Свят Преди 2 часа

Дендиас: Не искам да си представя какво би станало, ако се беше ударил в пътнически кораб

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 5 часа

Младен Шишков заема длъжността

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

България Преди 5 часа

Председателят на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете

МОН обяви инструкции за предстоящите матури

МОН обяви инструкции за предстоящите матури

България Преди 6 часа

Идентификационната бланка с личните данни ще е неизменно свързана с първия лист

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Любопитно Преди 6 часа

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

<p>Си нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису</p>

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Свят Преди 6 часа

Докато двамата лидери си разменяха исторически послания за партньорство, китайските готвачи заложиха на сигурно, адаптирайки традиционното меню към прословутия американски вкус за бързо хранене и любими домашни класики

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 6 часа

Пациентът е получил масивен инфаркт

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 6 часа

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

България Преди 6 часа

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

България Преди 7 часа

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Разбиха схема за 240 млн. евро с хранителни добавки, представяни като лекарства

Разбиха схема за 240 млн. евро с хранителни добавки, представяни като лекарства

България Преди 7 часа

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 8 часа

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 8 часа

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Жените избират майстора по външен вид, „виновни“ са за 70% от поръчките

Edna.bg

Кейт Мидълтън и „забравеният“ италиански град: Дестинацията, която всички ще искат да посетят

Edna.bg

Голяма новина! Нойер е в разширения състав на Германия за Мондиал 2026

Gong.bg

СНИМКИ: Дуелът между Локомотив София и Берое

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Дара излиза на сцената на втория полуфинал на "Евровизия"

Nova.bg