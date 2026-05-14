Иран пусна китайските кораби през Ормузкия проток

И ран започна да позволява на някои китайски кораби да преминават през Ормузкия проток, след като е било постигнато разбирателство за иранските правила за контрол и управление на плаването в протока, съобщи днес полуофициалната иранска агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите, предаде "Ройтерс".

Съобщението бе направено, след като американският президент Доналд Тръмп, който е на държавно посещение в Китай, се споразумя с китайския лидер Си Цзинпин, че протокът трябва да бъде отворен за свободното движение на енергия. Тази стъпка е в отговор на исканията на китайския външен министър и посланика в Иран, като Техеран се съгласи да улесни преминаването на редица китайски кораби в съответствие със стратегическото партньорство между двете страни.

След седмици на блокада: Първи кораби със стоки влизат в иранските пристанища

Не е ясно доколко тази стъпка е променила ситуацията на място, като се има предвид, че Иран вече беше посочил по време на войната, че кораби от държави, незаемащи страна в конфликта, особено свързани с Китай, може да преминават през протока, стига да се съгласуват с иранските въоръжени сили.

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол премина през Ормузкия проток, след като беше блокиран в Персийския залив повече от два месеца заради войната между САЩ и Иран.

Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток

След началото на ударите на САЩ и Израел на 28 февруари Иран наложи строги ограничения върху транзита през протока. Американската блокада на иранските пристанища, която започна няколко дни след споразумението за прекратяване на огъня в началото на април, удължи кризата в морския път, през който преминава една пета от световния трафик на петрол и природен газ, припомня "Ройтерс".