Съдът отхвърли искането на обвинения по делото „Сияна“

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

Обновена преди 1 час / 14 май 2026, 11:33
П оредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова.

Защитата на Георги Александров, обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир, поиска изменение на мярката му в по-лека. Съдът отхвърли искането.

Първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса, припомня NOVA.

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост по делото. 

"Това дело тръгна в руслото на всички останали дела – бавно правосъдие, протакане, получават се различни процесуални спънки и това е най-вече заради вещите лица, в частност експертът Станимир Карапетков. Добре е управляващите да разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите, които те изготвят не само по делата за пътнотранспортни произшествия, а по всички дела", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов.

"Имаме неформална комуникация с управляващите и доста от нашите искания ще бъдат взети предвид. Ще имаме и официална среща, на която да изложим всички проблеми, които сме поставили, все пак зад нас застанаха почти 100 000 българи", допълни той.

"Войната по пътищата е нещо много страшно – 10 000 ранени годишно, почти 500 убити на пътя. Това са огромни числа, които виждаме във военни конфликти, а те се случват в мирно време в страната", каза още Попов.

Той подчерта, че е необходимо да се създаде Институт за вещите лица, да има висок контрол на пътното строителство, да се преструктурира държавната агенцията за пътна безопасност, която да стане и контролен орган.

Попов каза още, че има готовност за протест и затваряне на път I-3 Бяла – Ботевград при село Телиш, ако не бъде отстранен от длъжност директорът на Областно пътно управление в Плевен, възстановен на 7 май след съдебни дела. Той бе на този пост, когато стана катастрофата със Сияна.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент в насрещната пътна лента се движел лекият автомобил, в който пътници са 12-годишната Сияна и нейната баба, шофирал е дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила. 

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
Дело за катастрофа Сияна Попова Плевенски съд Бавно правосъдие Вещи лица Пътна безопасност Николай Попов Пътни произшествия Протест Тежкотоварен камион
Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Младен Шишков заема длъжността

Продуцентът разкрива тайните на "Като две капки вода", рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата "Най-добър готвач на България"

Задържан е 16-годишен

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

Си Дзинпин очерта червените линии на Пекин за Тайван и предупреди за риск от война, докато американският президент зaложи на икономиката, настоявайки за реципрочни бизнес сделки и нови китайски инвестиции в САЩ

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

