Съдът отхвърли искането на обвинения по делото „Сияна“

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

П оредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова.

Защитата на Георги Александров, обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир, поиска изменение на мярката му в по-лека. Съдът отхвърли искането.

Първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса, припомня NOVA.

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост по делото.

"Това дело тръгна в руслото на всички останали дела – бавно правосъдие, протакане, получават се различни процесуални спънки и това е най-вече заради вещите лица, в частност експертът Станимир Карапетков. Добре е управляващите да разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите, които те изготвят не само по делата за пътнотранспортни произшествия, а по всички дела", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов.

"Имаме неформална комуникация с управляващите и доста от нашите искания ще бъдат взети предвид. Ще имаме и официална среща, на която да изложим всички проблеми, които сме поставили, все пак зад нас застанаха почти 100 000 българи", допълни той.

"Войната по пътищата е нещо много страшно – 10 000 ранени годишно, почти 500 убити на пътя. Това са огромни числа, които виждаме във военни конфликти, а те се случват в мирно време в страната", каза още Попов.

Той подчерта, че е необходимо да се създаде Институт за вещите лица, да има висок контрол на пътното строителство, да се преструктурира държавната агенцията за пътна безопасност, която да стане и контролен орган.

Попов каза още, че има готовност за протест и затваряне на път I-3 Бяла – Ботевград при село Телиш, ако не бъде отстранен от длъжност директорът на Областно пътно управление в Плевен, възстановен на 7 май след съдебни дела. Той бе на този пост, когато стана катастрофата със Сияна.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент в насрещната пътна лента се движел лекият автомобил, в който пътници са 12-годишната Сияна и нейната баба, шофирал е дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила.

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".