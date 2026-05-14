Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Т елефоните не са предназначени за летене.

Фронтменът на Bring Me the Horizon, Оли Сайкс, е получил леко сътресение на мозъка, след като фен е хвърлил мобилния си телефон по него по време на концерт. Инцидентът е станал в понеделник вечер в „Ентърпрайс Сентър“ в Сейнт Луис, Мисури, докато бандата, известна със своите изключително енергични изпълнения, свирела хита си „Happy Song“ пред 22 000 души.

Сайкс е бил поразен от удара в момент, заснет от любителски кадри. На видеото се вижда как той кляка в предната част на сцената, вдига устройството и извиква към тълпата:

„Кой, по дяволите, току-що хвърли телефон по шибаната ми глава? Ти си пълен негодник!“

Въпреки травмата, Сайкс успя да довърши шоуто, макар групата да направи промени в сетлиста – песента „YOUtopia“ бе извадена, а вокалистът пропусна традиционното си слизане сред феновете по време на „Drown“.

„Добре съм, просто исках да ви уведомя“, написа по-късно Сайкс в Instagram Story. „Ударът от телефона определено ме заболя и се оказа, че имам леко сътресение, но отокът вече спадна значително.“

Музикантът се извини на феновете си, ако са усетили спад в енергията му:

„След инцидента ми беше малко трудно на сцената, защото пеенето оказваше голямо напрежение върху раната. Чувствах се дезориентиран по време на изпълнението, затова се извинявам, ако е изглеждало, че не се раздавам напълно.“

Той благодари за загрижеността на почитателите си и потвърди, че ще бъде готов за следващите дати от турнето. Bring Me the Horizon продължават северноамериканската си обиколка, която включва Канзас Сити и Сейнт Пол, както и хедлайнерско участие на фестивала „Sonic Temple“ в Охайо на 16 май.

Турнето е изключително успешно за групата, като по-рано този месец те отбелязаха важен крайъгълен камък в кариерата си – първия си самостоятелен концерт с разпродадени билети в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

За съжаление, Оли Сайкс не е единствената жертва на подобна опасна тенденция. През 2023 г. поп звездата Бебе Рекса пострада сериозно, след като бе ударена в лицето с телефон по време на концерт в Ню Йорк. Тогава изпълнителката падна на колене на сцената и се нуждаеше от медицинска помощ заради рана под лявото око.