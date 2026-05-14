Муцунски поиска среща с българския външен министър

М инистърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски е поискал официална двустранна среща с министъра на външните работи на България Велислава Петрова по време на предстоящия съвет на външните министри на държавите членки на НАТО в Швеция (21-22 май).

Това съобщи на пресконференция днес самият Муцунски.

По думите на Муцунски искането му за среща с Петрова е „въпреки всичко, което се случи през последните няколко дни”, а една от темите, които иска да обсъди с българския си колега, са „тези неевропейски условия, които се налагат на страната”.

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

„Трябва да водим диалог, независимо колко сме съгласни и независимо колко диаметрално противоположни позиции имаме понякога по различни теми. Диалогът не е задължително да означава отстъпление. Това са две напълно различни неща“, заяви Муцунски.

По думите му до този момент от София няма потвърждение за евентуална среща с Велислава Петрова, но той е оптимист, че ще има положителен отговор на искането му.

Двамата говориха неформално в Брюксел преди дни.

Скандал: Северна Македония вика посланика на България

„България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви след това пред репортери Петрова и добави, че е изразила очакване „северномакедонските партньори” да предприемат действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път.

Изразът „северномакедонски” обаче скандализира властите в Скопие, които дози извикаха българския посланик, за устен демераш.

От МВнР на РСМ обосноваха дипломатическия акт с „неподходящото адресиране от страна на министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, която в изявлението си вчера по време на Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз е използвала неподходящо и неправилно прилагателно, производно от името на нашата държава, употребявайки израза „северномакедонски партньори”.

Муцунски: Българското вето е изключително болезнено

Властите в Скопие избягват да използват прилагателното Северна пред Македония, въпреки че страната им се казва така според Преспанския договор, подписан с Гърция.

Освен това те отказват да впишат българите в конституцията на Северна Македония като държавотворен народ наред със сърбите, албанците, ромите, власите и босненците.

Според Скопие това е двустранен въпрос, нищо че ангажиментът за конституционната промяна е ратифициран от всички страни-членки на ЕС като условие за интеграцията на Северна Македония.

Освен това властите в Северна Македония твърдят, че България налага вето срещу присъединяването на страната им към ЕС, което не е вярно.