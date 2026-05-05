КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

К омисията за финансов надзор и омбудсманът на България Велислава Делчева ще предложат законодателни промени, които да позволят застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип. Това стана ясно по време на брифинг в София, в който участие взе и заместник-председателят на КФН Пламен Данаилов.

Идеята е свързана с факта, че повечето мотоциклетисти използват превозните си средства само през топлите месеци, но въпреки това са задължени да плащат застраховка за цялата година.

„Достигнахме като съгласие съвместно с омбудсмана да се предложат при сформирането на комисиите в новия парламент законодателни промени, свързани с възможността за сезонно използване на застраховки за този клас превозни средства, които обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим“, заяви Данаилов. По думите му процесът ще отнеме няколко месеца.

Паралелно с това Комисията за финансов надзор е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

Целта е да се установи дали има необосновано увеличение или съгласувани практики между компаниите.

„Ако се установи, че има необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани и Комисията за защита на потребителите, а ако се види, че може би има съгласувани практики, информацията ще бъде изпратена до Комисията за защита на конкуренцията“, каза Данаилов.

Анализът се очаква да продължи около месец и половина.

Недоволство сред мотоциклетистите

Темата за цените беше обсъдена на среща между КФН, Комисията за защита на конкуренцията, омбудсмана и представители на мотообщността.

Според тях увеличението достига между 60% и 80%, без ясно обяснение.

„Едно от основните притеснения е, че няма яснота и прозрачност защо се е стигнало до такова увеличение. Обяснението, че са рискова група, за мен не е достатъчно“, заяви омбудсманът Велислава Делчева.

Тя допълни, че ще настоява за бърз и задълбочен анализ, както и за отговор дали има съгласувани действия между застрахователите.

Проблеми със системата

Друг сериозен проблем, поставен от мотоциклетистите, е липсата на възможност за гъвкаво плащане.

„Практиката мотоциклетистите да плащат само първите вноски, а останалите да остават неплатени, е проблем както за тях, така и за застрахователите“, посочи Делчева.

По думите ѝ самите мотористи искат да плащат пълната сума, но при условия, съобразени със сезонното използване.

Гласът на бранша

От мотообщността също изразиха остро недоволство.

„В момента имаме усещането, че има несправедливо, необосновано повишение на цените. Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите“, заяви Митко Рашков от мотоклуб „Джентълмени“.

По думите му мотористите не искат да бъдат поставяни в позиция на нарушители.

Представителят на „София Райдърс“ Любомир Жингов даде и конкретни примери за скока в цените:

„Миналата година застраховката за мотор до 750 кубика беше около 140 лева, а сега най-евтината е 115 евро, като стига до 180–190 евро, а има и оферти над 1200 евро.“

В България има около 70 000 мотоциклетисти и приблизително 140 000 регистрирани моторни превозни средства от този клас. Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна по закон, независимо дали превозното средство се използва активно или не.

В момента липсва възможност за сезонно застраховане, каквато съществува в някои европейски държави, което поставя мотоциклетистите в по-неизгодна позиция спрямо останалите шофьори.

Очаква се омбудсманът да внесе предложенията за промени в законодателството още с началото на работата на новия парламент.

Междувременно мотоциклетистите остават в готовност за протести.

„Ще изчакаме още малко, но очакваме реални действия, а не само анализи“, заявиха от бранша.