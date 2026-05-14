МОН обяви инструкции за предстоящите матури

Идентификационната бланка с личните данни ще е неизменно свързана с първия лист

14 май 2026, 16:41
Източник: МОН

П ървата задължителна матура по български език и литература на 20 май ще се проведе в 783 училища, в които ще бъдат разпределени 13 800 квестори. Това стана ясно на брифинг в МОН с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-министър д-р Таня Панчева и експерти, ангажирани с организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.  

„Създадена е организация, нека всички ученици и техните семейства да бъдат спокойни“, каза министър Георги Вълчев. Тази година няма промяна във формата и в съдържанието на държавните зрелостни изпити, а единственото изменение е техническо и е за улеснение на зрелостниците и на цялостния процес по провеждането на матурите.

„Тези промени не са били комуникирани с обществото, затова организирахме пресконференция,  на която да разясним провеждането и да няма съмнения за недобре организиран процес“, обясни още проф. Вълчев.

На предстоящата сесия идентификационната бланка с техните лични данни ще е неизменно свързана с първия лист за отговори и няма нужда да я отделят и слагат допълнително в малко пликче, което после заедно с изпитната си работа да поставят в големия плик.  Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след 7. клас. 

Решението е взето миналата година. В началото на 2026 г. директорите на училища чрез РУО са информирани и системата е подготвена, защото тази процедура се прилага от няколко години за националното външно оценяване в 4. и в 10. клас. Взети са всички организационни мерки така че учениците да бъдат максимално облекчени, което ще намали стреса и възможностите за технически грешки.

„Процедурата е позната за системата. Нека зрелостниците да се явят с увереност, да покажат своите знания и да се представят по най-добрия начин“, каза и зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

Промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява и улеснява процеса. 

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Вторият задължителен ДЗИ по профилиращ предмет на 22 май ще се проведе в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация - в 617. 

Ангажирани с държавните зрелостни изпити са общо над 23 700 квестори. Подадените заявления за явяване на задължителната матура по български език и литература са над 53 000. За втори ДЗИ по профилиращ предмет заявленията са над 24 000, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация – над 28 000.

По отношение на втората задължителна матура по профилиращ предмет се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. 

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.  Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на ДЗИ при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище. 

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй"

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Ценовите листи на Zeekr са официални, това значи само едно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Коя е малката Швейцария?
Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Младен Шишков заема длъжността

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell's Kitchen тази вечер

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Задържан е 16-годишен

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell's Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Най-лошите съпруги според зодиака

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит": Мит, болест или посещение от друг свят

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Си Дзинпин очерта червените линии на Пекин за Тайван и предупреди за риск от война, докато американският президент зaложи на икономиката, настоявайки за реципрочни бизнес сделки и нови китайски инвестиции в САЩ

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

10 от най-мързеливите породи кучета

9 признака, че кучето ви е разгонено

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Съществува ли друга версия на теб? Нова теория твърди, че живеем в безброй паралелни вселени

Ивелин Попов със силни думи за напусналия Ботев Пловдив Николай Минков

Христо Арангелов: Всеки мач е финал за нас

На първо четене: Приеха създаването отново на Комисия за противодействие на корупцията

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

