Свят

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

Дендиас: Не искам да си представя какво би станало, ако се беше ударил в пътнически кораб

14 май 2026, 19:52
Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада
Източник: AP/БТА

Г ърция очаква разяснения от Украйна във връзка с намерения в гръцки териториални води морски дрон, съобщава гръцката телевизия "Скай", позовавайки се на изказване на министъра на отбраната Никос Дендиас, направено по-рано днес.

На церемония по откриването на нови военни жилища Дендиас заяви, че случаят с открития дрон в Гърция "застрашава сигурността на корабоплаването". Той определи случилото се като "изключително сериозно", тъй като дронът е бил оборудван с експлозиви.

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

"Не искам да си представя какво би станало, ако се беше ударил в пътнически кораб или който и да е друг плавателен съд", заяви гръцкият министър.   

Той отбелязва, че украинският му колега се е ангажирал да даде обяснение.

Морският дрон беше открит от гръцки рибари на 7 май в района на йонийския остров Лефкада. Според първоначалната информация устройството е тип „МАГУРА В3“. Дронът е бил оборудван със сателитни комуникации "Старлинк" и е съдържал три детонатора и 100 килограма активни експлозиви. Проучването на устройството от гръцките власти продължава. 

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

По-рано тази седмица Дендиас потвърди, че намереният дрон е украински.

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис съобщи от своя страна, че след като приключи разследването и бъдат изяснени техническите характеристики, "ще има реакция от страна на гръцкото правителство с нужните протестни ноти".

"Прото тема" съобщи, че от компанията производител на морските дронове "Магура" отричат, че намереното в гръцки води устройство е произведено от тях.

Източник: БТА, Елена Дражева    
Морски дрон Гърция Украйна
